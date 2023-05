Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: Τα θέματα της Πέμπτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Πέμπτης.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00 Γνωρίζουμε τη Sugar, τον πρώτο σκύλο ειδοποίησης διαβήτη στην Ελλάδα, καθώς και τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας, τον Βασίλη και τη Σοφία, οι οποίοι την εκπαίδευσαν ώστε να πετύχει την άριστη ρύθμισή του διαβήτη της Σοφίας, όταν διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 αμέσως μετά την εγκυμοσύνη της. Ο διαβητολόγος Ανδρέας Μελιδώνης, μιλάει για την αιφνιδιαστική έλλειψη φαρμάκων για τον διαβήτη, που έφερε χιλιάδες ασθενείς σε απόγνωση, και ο Νίκος Κουρής μοιράζεται μαζί μας πως είναι να ζεις κανείς με τον διαβήτη. Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Νίκου Κουρή, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»: Πότε οι ελιές εκπέμπουν «σήμα κινδύνου»; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά «ύποπτων» σπίλων; Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε; Ο πλαστικός - χειρουργός Νεκτάριος Ντουντουλάκης, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας. Τελικά, πόσο καλό κάνει το γάλα στην υγεία μας; Ο Κωνσταντίνος Ξένος μας απαντά και προτείνει τροφές εξίσου πλούσιες σε ασβέστιο. Εσένα τι χρώμα έχει η γλώσσα σου; Η στοματολόγος Ουρανία Νικολάτου-Γαλίτη, μάς αποκαλύπτει τι μπορεί να «κρύβεται» πίσω από τους τρεις χρωματισμούς της γλώσσας. Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε όταν τρώμε και αυξάνεται ο κίνδυνος πνιγμονής; Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, Διονύσης Ρόδης, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε και οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μάς δείχνουν την λαβή Heimlich.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Στέψη Καρόλου: Τα ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς (βίντεο)

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε