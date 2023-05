Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης ήθελε να ελέγξει όλη την “δεξιά πολυκατοικία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την περιοδεία του στην Τρίπολη.

Δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Τρίπολη, όπου περιόδευσε και συνομίλησε με πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι «η χειρότερη δεξιά που έχουμε δει από τη Μεταπολίτευση και μετά».

Είπε ότι το λέει αυτό «όχι μόνο γιατί λεηλάτησε τη μεσαία τάξη, παρ' όσα της υποσχέθηκε, για να στηρίξει κάποιους λίγους ισχυρούς», αλλά και για «τις αθλιότητες που έχει κάνει με τα θέματα δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, με τις παρακολουθήσεις, τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, με τις αθλιότητες που έκανε όλες αυτές τις μέρες με το πρόσχημα του αποκλεισμού του κόμματος Κασιδιάρη».

Υποστήριξε ειδικότερα: «Χτες φανερώθηκε όλο το σχέδιο. Μας έλεγαν ότι δήθεν κόπτονται να βγάλουν εκτός τον Κασιδιάρη, που τον άφηναν 3 χρόνια να κάνει προεκλογική καμπάνια μέσα από τη φυλακή, και αλλάξανε το νόμο όχι ακολουθώντας το αυτονόητο, αυτό που τους προτείναμε, δηλαδή στον υπάρχοντα νόμο να προστεθεί μια ρητή φράση ότι όσοι είναι οριστικά καταδικασμένοι για εγκλήματα του 157 του ΠΚ δεν θα μπορούν τα κόμματά τους ή όσοι έχουν τέτοιους στους συνδυασμούς τους, να κατέβουν. Δεν έκαναν αυτό. Δώσανε τη δικαιοδοσία σε μια κλειστή ομάδα δικαστών να αποφασίζει ποιος μπορεί να κατέβει και ποιος όχι».

«Γιατί τελικά», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «ο στόχος τους δεν ήταν ο Κασιδιάρης, αλλά να ελέγξουν ποια κόμματα θα κατέβουν και ποια όχι από τη λεγόμενη ”δεξιά πολυκατοικία”». «Και έπεσε βόμβα στη δεξιά πολυκατοικία αυτές τις μέρες», σχολίασε, λέγοντας ότι «κάποια ”διαμερίσματα” καταστράφηκαν και κατέρρευσαν, κάποια άλλα έμειναν ακέραια».

«Τα ”διαμερίσματα” εκείνων των κομμάτων που έχουν δηλώσει πίστη στον Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα των εκλογών, θα κατέβουν στις εκλογές, εκείνα που δεν έχουν δηλώσει πίστη, δεν θα κατέβουν» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και προσέθεσε: «Τώρα φανερώνεται τι ακριβώς κατήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος του Αρείου Πάγου που παραιτήθηκε λίγο πριν το Πάσχα, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις και ότι ο κ. Γεραπετρίτης τον έπιασε σε καφενείο έξω απ' το Μαξίμου και του έλεγε κάνε το ένα και το άλλο και θα σε κάνουμε επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής». «Δεν διστάζουν πουθενά οι άνθρωποι, είναι καθεστώς, είναι αδίστακτοι», είπε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «εμείς απέναντι σε αυτή την αθλιότητα έχουμε ένα να πούμε, κι αναφέρομαι σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες: η Ελλάδα στις 22 του Μάη πρέπει να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όχι μονάδα να ξαναφέρει τη δικαιοσύνη παντού, αλλά να φέρει ξανά τη δημοκρατία στην εξουσία».

Τόνισε ότι υπάρχουν δυο εκδοχές το βράδυ της 21ης Μάη: «να πανηγυρίζουν τα μεγάλα συμφέροντα, το κατεστημένο και οι ολιγάχρες, αν πρώτο κόμμα ένιαι η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη ή το βράδυ να βγει στους δρόμους να πανηγυρίσει ο λαός, οι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες, γιατί με νίκη τού ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε την επόμενη μέρα κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας».

Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου

Απόψε, στις 18:45, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Αλέξης Τσίπρας, παραχωρεί, ζωντανά, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, λίγο πριν την τελική ευθεία προς την κάλπη της 21ης Μαΐου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντά για την προεκλογική στρατηγική, τις μετεκλογικές συμμαχίες, την υπόθεση Κασιδιάρη, καθώς και για τις προτεραιότητες του κόμματός του για την Οικονομία, την Παιδεία και την Υγεία.

ANT1NEWS: Καθημερινά στις 18:45, μένουμε ενημερωμένοι!

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για Μάιο και Ιούνιο

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

Εκλογές - Κουτσούμπας για Τσίπρα: προεκλογική μούφα όσα λέει για προοδευτική κυβέρνηση