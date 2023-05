Πολιτική

Εκλογές: Συνέντευξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικλάου

Απόψε, στις 18:45, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, Αλέξης Τσίπρας, παραχωρεί, ζωντανά, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, λίγο πριν την τελική ευθεία προς την κάλπη της 21ης Μαΐου.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαντά για την προεκλογική στρατηγική, τις μετεκλογικές συμμαχίες, την υπόθεση Κασιδιάρη, καθώς και για τις προτεραιότητες του κόμματός του για την Οικονομία, την Παιδεία και την Υγεία.

