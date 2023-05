Αθλητικά

Γιαννακόπουλος: Ο Παναθηναϊκός σύντομα θα πανηγυρίζει νταμπλ και τρεμπλ, όπως παλιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σάλπισμα για την αντεπίθεση της πράσινης ΚΑΕ και τη σημαντική ενίσχυση της, έδωσε ο ισχυρός άντρας της ομάδας.

Την φιλοδοξία του να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, τόνισε με ανάρτηση του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο «ισχυρός άνδρας» των «πρασίνων», επεσήμανε ότι μετά και την μεταβίβαση του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό, η «ομάδα θα ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό που όλοι θα πανηγυρίζουν νταμπλ και τρεμπλ όπως στο παρελθόν».

Πιο συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:

Επειδή η θέση του Παναθηναϊκού δεν είναι στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη αλλά ούτε και η δεύτερη στην Ελλάδα.

Επειδή πλέον θα έχουμε δικό μας γήπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε δυνατότητα επένδυσης για την αναβάθμιση της συνολικής οικογενειακής εμπειρίας στους χώρους του γηπέδου, για τους φιλάθλους μας.

Επειδή η Ευρωλίγκα έχει δείξει κάποια δείγματα αλλαγής προς την σωστή κατεύθυνση μετά την αλλαγή της επί σειρά ετών αποτυχημένης διοίκησής της και την έλευση μίας διοίκησης που έχει στόχο την πραγματική ανάπτυξη του προϊόντος.

Επειδή μόνο κρατώντας ψηλά την ομάδα και ελκυστικό το προϊόν, μπορεί να βρεθούν επενδυτές, συνεπενδυτές για την ομάδα.

Επειδή όσο λείπει ο γάτος χορεύουν τα ποντίκια...

Αλλά κυρίως επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται...

Η ομάδα θα ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό που, με την βοήθεια του Θεού, θα δώσει την δυνατότητα σε όλους μας να πανηγυρίζουμε νταμπλ όπως στο πρόσφατο παρελθόν και τρεμπλ όπως στο λίγο πιο μακρινό παρελθόν.

ΥΓ. Όποιος θέλει είναι μαζί μας και όποιος μπορεί απέναντι...

DPG 7000

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας - λογαριασμοί ρεύματος: Η επιδότηση για Μάιο και Ιούνιο

Κρήτη: “Μαμά, με βίαζαν κάθε βράδυ στο κελί” - Σοκάρει η καταγγελία 17χρονου (βίντεο)

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε