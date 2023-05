Πολιτισμός

“Ιντεάλ” - “Άστορ”: Διατηρητέα η χρήση των κινηματογράφων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε το χαρακτηρισμό της χρήσης των κινηματογράφων “Ιντεάλ” και “Άστορ”: ως διατηρητέας.

Tον χαρακτηρισμό της χρήσης των κινηματογράφων IDEAL και ΑΣΤΟΡ ως διατηρητέας αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, το συμβούλιο κατά? τη συνεδρίαση? του την περασμένη Παρασκευή? εξέτασε το ιστορικό? των δυο κινηματογράφων και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε μετά? τη δημοσιοποι?ηση των αιτιολογικω?ν εκθε?σεων, τις απο?ψεις των εμπλεκο?μενων φορε?ων και τις ενστα?σεις που ει?χαν υποβληθει?, τις γνωμοδοτη?σεις των αρμο?διων υπηρεσιω?ν και αποφα?νθηκε ως εξη?ς:

Χαρακτηρίζει διατηρητέα τη χρήση του ιστορικου? κινηματογρα?φου IDEAL ο οποι?ος λειτουργει? σε κτι?ριο που βρι?σκεται στον περιβα?λλοντα χω?ρο των διατηρητε?ων κτιρι?ων, Γερμανικο? Αρχαιολογικο? Ινστιτου?το Αθηνω?ν, κτι?ριο Prokesch Von Osten πρω?ην Ελληνικόν Ωδει?ον και Με?γαρο Σλη?μαν Μελα?. Στους χω?ρους της διατηρητε?ας χρη?σης του κινηματογρα?φου θα επιτρε?πεται η λειτουργι?α και α?λλων πολιτιστικω?ν χρη?σεων, καθω?ς και η χρη?ση του Συνεδριακου? Κε?ντρου.

Όπως έγινε γνωστό, η ε?γκριση του Κεντρικου? Συμβουλι?ου Αρχιτεκτονικη?ς συνοδευ?εται με ο?ρους που αφορούν την προ?ταση εκπο?νησης Master Plan του οικοπε?δου Ελευθερι?ου Βενιζε?λου (Πανεπιστημι?ου) 46 για την αρχιτεκτονικη? μορφολογι?α, ογκοπλασι?α, χωροθε?τηση, τροποποι?ηση, ανακατασκευη? και τον καθορισμο? των ορι?ων της περιοχη?ς την οποι?α καταλαμβα?νει η διατηρητε?α χρη?ση στις νε?ες κτιριακε?ς εγκαταστα?σεις, στο πλαι?σιο της γειτνι?ασης με τα περιβα?λλοντα διατηρητε?α κτι?ρια.

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, οι όροι στοχεύουν στο να υπογραμμίσουν τη σχε?ση των κινηματογραφικω?ν αιθουσω?ν, χω?ρων πολιτισμου? με την ταυτο?τητα της τοπικη?ς κοινωνι?ας αλλα? και με την φυσιογνωμι?α του κε?ντρου της Αθη?νας. Όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ, η διατη?ρηση της χρη?σης αυτη?ς συμβα?λλει στην ανα?δειξη του τοπο?σημου αυτου?, που ει?ναι α?ρρηκτα συνδεδεμε?νο με την ιστορικη?, αρχιτεκτονικη? και πολιτισμικη? ζωή της πο?λης.

Επιπλέον, το Συμβούλιο χαρακτηρι?ζει διατηρητέα τη χρη?ση του ιστορικου? κινηματογρα?φου ΑΣΤΟΡ ο οποι?ος λειτουργει? σε κτι?ριο που βρι?σκεται στο ισο?γειο επταω?ροφου κτιρι?ου (6 ο?ροφοι και πατα?ρι με δω?μα), χαρακτηρισμε?νου ως διατηρητε?ο (ΦΕΚ 314/Δ/21-05-84) και ε?ργο τε?χνης (ΦΕΚ 331/Β/9- 06-81), με την επωνυμι?α «Με?γαρο Εφεσι?ου.

Tο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στο ΚΕΣΑ έπειτα από την επιστολή που απέστειλε τον Δεκέμβριο 2022 η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, καθώς με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αρμοδιότητα της κήρυξης διατηρητέας χρήσης ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΕΝ.

Αξίζει να σημειωθεί σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός των χρήσεων 47 θερινών κινηματογράφων και δύο κτιρίων θερινών κινηματογράφων με την ΥΑ 20768/4198/9-7-1997 - ΦΕΚ 648/Δ/25-7-1997, είχε γίνει επίσης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Όπως έγινε γνωστό, το ΚΕΣΑ εκτι?μησε ο?τι η διατη?ρηση χρη?σεων πολιτισμου? σε ιστορικα? κτι?ρια της πο?λης προσδίδει προστιθε?μενη αξι?α στην ανα?πτυξη του εκα?στοτε ακινη?του και θεωρει? ο?τι τα επενδυτικα? πλα?να αξιοποι?ησης του ιστορικου? κτιριακου? αποθε?ματος της Αθη?νας θα πρε?πει να συμβαδι?ζουν με την ανα?δειξη της ιστορικη?ς μνη?μης και της καλλιτεχνικη?ς αξι?ας, καθω?ς προκυ?πτουν αμοιβαι?α οικονομικα? οφε?λη.

Όπως υπογραμμίζει, δεν πρε?πει να διακυβευ?εται η απω?λεια μιας σημαντικη?ς πολιτιστικη?ς δραστηριο?τητας για την πο?λη της Αθη?νας, της οποι?ας η αξι?α σε μετρη?σιμους και μη μετρη?σιμους ο?ρους, ει?ναι πολυ? μεγα?λη.





Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους σε αυτοκίνητο: Η ποινή στην μητέρα

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο και για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας