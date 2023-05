Αθλητικά

Formula 1 - Grand Prix Μαϊάμι στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Αποκλειστική απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+ του 5ου Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος στο Μαϊάμι.

Η Formula 1 ταξιδεύει τον μισό πλανήτη, αλλάζοντας 8 χρονικές ζώνες για να βρεθεί από το Αζερμπαϊτζάν στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όπου θα διεξαχθεί την Κυριακή, 7 Μαΐου, στις 22:30 ο 5ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Την Παρασκευή 5 Μαΐου και το Σάββατο 6 Μαΐου, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ οι ελεύθερες και οι κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων που θα καθορίσουν τη γραμμή της εκκίνησης της Κυριακής.

Το Grand Prix στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι διεξάγεται στην πίστα του «INTERNATIONAL AUTODROME», στο Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της πόλης, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Hard Rock των Miami Gardens, και είναι προσωρινή.

Η διαδρομή των 5.41km περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι τελικές ταχύτητες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 340km/h και αντίστοιχα η μ.ω.τ υπολογίζεται σε 223km/h. Οι οδηγοί θα κινούνται με τέρμα γκάζι περίπου στο 58% του γύρου. Οι στροφές 11 και 17 είναι σημεία που ευνοούν τα προσπεράσματα. Υπάρχουν 3 ζώνες DRS. Είναι η 11η διαφορετική τοποθεσία που φιλοξενεί Grand Prix στις ΗΠΑ.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας ελαστικών C2, C3, C4. Πέρυσι κέρδισε ο Φερστάπεν μπροστά από τις δυο Ferrari. Θα μπορέσει να το επαναλάβει φέτος;

Η Formula 1 για 2η φορά στην ιστορία της θα έχει αγώνα στην πολιτεία της Φλόριντα, ενώ αυτός ο αγώνας θα είναι ο πρώτος από τους 3 που θα διεξαχθούν επί Αμερικανικού εδάφους φέτος (θα ακολουθήσει το Ώστιν τον Οκτώβριο και το Λας Βέγκας τον Νοέμβριο).

Η απεσταλμένη των ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ Mαρία Θωμά θα βρίσκεται στα paddock του Hard Rock Stadium και θα μεταδίδει το κλίμα, καθώς το Μαϊάμι συναγωνίζεται το Μονακό σε λάμψη, VIP, ωραία κορίτσια και φαντασμαγορικές εκδηλώσεις.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» την Κυριακή θα αρχίσει στις 21:45 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, στην οποία, μεταξύ άλλων, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια αποκλειστική συνέντευξη του νέου τεχνικού διευθυντή της Mercedes Τζέιμς Άλισον. Στο στούντιο τους Πάνο Σεϊτανίδη και Τάκη Πουρναράκη, θα πλαισιώνουν σε παρουσίαση και περιγραφές ο Κώστας Λεώνης και η Μαρία Ανδρεάδη.

Η εκπομπή «Formula 1 Show» θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του αγώνα στο ΑΝΤ1+, με highlights, ανάλυση των κρίσιμων φάσεων, της στρατηγικής των ομάδων, απευθείας συνδέσεις με το Μαϊάμι, κ.ά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 5ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 7 Μαΐου στις 22:30 το 5ο Grand Prix της Formula 1, έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

