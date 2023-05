Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Αύξηση μισθών - συντάξεων και μείωση των φόρων

Τι απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και τον Κασιδιάρη. Το "στοίχημα" του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Υγεία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό STAR για την ακρίβεια ανέφερε: «Η ακρίβεια αποτελεί την πρώτη ανησυχία και δικαιολογημένα των Ελλήνων, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ανάγκασε τις τράπεζες σε όλο τον κόσμο να αυξήσουν τα επιτόκια για να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Δεν είναι «ακρίβεια Μητσοτάκη». Το καλάθι του νοικοκυριού δούλεψε, το market pass, η αύξηση μισθών και η τόνωση εισοδήματος από τη μείωση φόρων. Αυτό είναι ένα πρώτο ανάχωμα. Εκτιμώ και έχω τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Απρίλιο που είχαμε τον 5ο χαμηλότερο στην Ευρώπη, είναι ότι έχουμε δει τα χειρότερα και τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Εμείς θα εξακολουθουμε να είμαστε κοντά σε αυτούς που το έχουν ανάγκη».

Για τη μείωση του ΦΠΑ είπε ότι επιμένει πως πρόκειται για μέτρο που δεν θα λειτουργήσει. «Θα μειωθεί σταδιακά και στοχευμένα για όλα τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της τετραετίας», είπε.

Για τη μεγάλη διαφορά από τον παραγωγό στο ράφι, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως όσοι λιγότεροι μεσάζοντες υπάρχουν, τόσο καλύτερες θα είναι οι τιμές. Είπε, ότι υπάρχουν πλατφόρμες αγροτών που πουλάνε απευθείας. Σημείωσε ότι πολλές τιμές για τους παραγωγούς έχουν αυξηθεί και έτσι οι υψηλές τιμές στον πρωτογενή τομέα βοηθούν και τις εξαγωγές.

Για το κόστος της ενέργειας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είχε αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου βρέθηκαν 10 φορές πιο πάνω. «Με τη συνολική αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και με την προσπάθεια που κάνει η χώρα να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο οι τιμές θα βαίνουν βελτιούμενες», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε τους καταναλωτές», εκτίμησε ότι «θα βοηθήσουν οι διεθνείς τιμές» και δεσμεύτηκε ότι το πλαίσιο στήριξης θα συνεχιστεί.

Είπε, επίσης, ότι η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο χαμηλότερο συντελεστή στοιχίζει 1,5 δις το χρόνο. «Πρέπει να πει ο κ. Τσίπρας από πού θα τα βρει. Από το 2023 οι κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας θα επιστρέψουν. Γιατί λέω ότι θα τίναζαν την μπάνκα στον αέρα; Δεν θα βλέπαμε την επενδυτική βαθμίδα ούτε με το κιάλι», πρόσθεσε.

Τόνισε πως το πρόγραμμα της ΝΔ είναι κοστολογημένο, μίλησε για την αύξηση των μισθών και τη μείωση των φόρων. «Γι'αυτά δεσμεύομαι. Πρέπει να βελτιώσουμε και τη φορολογική συμμόρφωση. Έχουμε κάνει βήματα προόδου. Θα είμαστε πολύ αυστηροί», υπογράμμισε.

Θα δώσουμε χρήματα πρωτίστως σε αυτούς που το έχουν ανάγκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Star αναφέρθηκε στους συνταξιούχους και είπε ότι «υπάρχει τεράστια ανεντιμότητα από το κόμμα που κατακρεούργησε τις συντάξεις με το νόμο Κατρούγκαλου».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σε βάθος χρόνου θα σβήσει η προσωπική διαφορά και πως του χρόνου οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις 4%.

Για τη 13η σύνταξη είπε ότι κάθε χρόνο καταφέρνουμε να πηγαίνουμε καλυτερα από τους στόχους. «Ναι, και φέτος θα έχουμε καλή πορεία της οικονομίας και τα Χριστούγεννα θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αν κόβαμε τον ΦΠΑ θα τον κόβαμε για όλους. Εμείς θα δώσουμε τα χρήματα πρωτίστως σε αυτούς που το έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Για την αύξηση των μισθών και τη δέσμευση για αύξηση των μισθών κατά 25%, είπε ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις και μείωση της ανεργίας. Σημείωσε ότι όσο μειώνεται η ανεργία θα αναγκάζονται οι επιχειρηματίες να πληρώνουν περισσότερο.

«Η ίδια η οικονομία λύνει το πρόβλημα», υπογράμμισε. «Εμείς δεν θέλουμε το επίδομα να είναι υποκατάστατο της ανεργίας», ανέφερε. Για τον κόσμο της εργασίας στα νησιά ανέφερε ότι υπάρχει ζήτημα συνθηκών και σημείωσε ότι βελτιώνονται οι μισθοί. «Θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί ως προς την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ειδικά για τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν μπορεί ο εργοδότης να ισχυριστεί ότι δούλεψες λιγότερο», πρόσθεσε.

Θα διπλασιάσω το πρόγραμμα «Στέγη μου», πάει πολύ καλά και θα επεκταθεί

«Είμαι υπερήφανος που κρατήσαμε την κοινωνία όρθια στον κορονοϊό», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο STAR. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και ο κ. Τσίπρας τελείως άδειο. «Η δουλειά μου είναι να λύσω τα προβλήματα. Διαφορετικό αυτό από το να παρουσιάζεται η εικόνα μιας Ελλάδας κατάμαυρης. Στα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και οι αγκινάρες είναι μαύρες. Το να παρουσιάζεται μια εικόνα κατάμαυρη από το παρελθόν δεν μας ταιριάζει», τόνισε, ενώ για το πρόγραμμα της ΝΔ είπε ότι είναι κοστολογημένο.

Ειδικά για το θέμα της στέγης και τα υψηλά ενοίκια, είπε ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. «Το πρόγραμμα «Στέγη μου» απαντάει σε αυτή την ανάγκη. Πάει πολύ καλά. Θα το διπλασιάσω. Και αν είναι επιτυχημένο, θα δούμε ενδεχομένως να αυξήσουμε λίγο τα όρια και να αξιοποιήσουμε περιουσία του δημοσίου για κοινωνική παροχή», συμπλήρωσε, ενώ αναφέρθηκε σε δράσεις όπως το «Αλλάζω θερμοσίφωνα» και τα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη».

Για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι μπορούν να το κοστολογήσουν ανεξάρτητοι οικονομολόγοι και πως η ΝΔ το κοστολογεί πάνω από 80 δις.

Αναφερόμενος στον «προσωπικό βοηθό» είπε ότι στοιχίζει 300 εκ και είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει για 70.000 προσωπικούς βοηθούς που εκτινάσσει το κόστος.

«Έβλεπα την ομιλία του κ. Τσίπρα το '14, το περιβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ίδιες λεξεις, ίδια εκφορά του λόγου. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα. Μου έκανε εντύπωση. Τίποτα δεν άλλαξε. Εμείς μετά από΄4 χρόνια μάθαμε από τα λάθη μας. Αυτό δεν ισχύει για την άλλη πλευρά. Ο κ. Τσίπρας κρίνεται για την αξιοπιστία του», ανέφερε.

«Έχει κάνει καριέρα στις προσωπικές επιθέσεις ο κ. Τσίπρας. Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο μόνο όταν δεν έχω άλλο τρόπο. Και ο κ. Τσίπρας το χρησιμοποιήσε κατά την προεκλογική εκστρατεία ως πρωθυπουργός και καλά έκανε. Ας αφήσουμε τις αστειότητες», πρόσθεσε.

Κάποιοι δεν κρύβουν τη στενοχώρια τους που ο Κασιδιάρης δεν θα κατέβει στις εκλογές

«Το σύνταγμα ορίζει ότι το πρώτο κόμμα παίρνει την πρώτη εντολή. Το πώς θα την αξιοποιήσω θα εξαρτηθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα. Η επόμενη ημέρα της απλής αναλογικής είναι πολύ δύσκολο να δώσει κυβέρνηση. Εμείς δεν ήμαστε ποτέ θιασώτες της απλής αναλογικής», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για το ενδεχόμενο μετά τις πρώτες εκλογές να σχηματίζεται κυβέρνηση και ο κ. Ανδρουλάκης αποδεχθεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει. «Ο κ. Ανδρουλάκης δείχνει να έχει προσωπική εμμονή μαζί μου. Επιτίθεται συνέχεια με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Λέει ότι το πρόβλημα είμαι εγώ και όχι η ΝΔ. Δεν με έχει συναντήσει ποτέ. Εγώ ήθελα να τον συναντήσω. Έχουμε μεγάλες διαφορές με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Δεν χρειαζόμαστε την επόμενη ημέρα ασταθή κυβερνητικό σχηματισμό, χρειαζόμαστε σταθερή κυβέρνηση, μονοκομματική, όχι μονοχρωματική», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι από τη στιγμή που θα εξασφαλίσει την αυτοδυναμία θα αξιοποιήσει τους καλύτερους, ενώ τόνισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθώ ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο που να μη στηρίζεται αμιγώς στους εκλεγμένους με τη ΝΔ βουλευτές».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει εικόνα σύγχυσης. «Ο ένας λέει όχι στον άλλο, ο άλλος βάζει προϋποθέσεις, ο κ. Βαρουφάκης έχει το πρόγραμμα Δήμητρα. Αυτό είναι αχταρμάς και θα φανεί πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Για το θέμα Κασιδιάρη ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Κάναμε ότι μας επέτρεπε το σύνταγμα για να αποτρέψουμε τους μαχαιροβγάλτες να κατέβουν στις εκλογές. Και το πετύχαμε. Και το κάναμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Η διάταξη ηταν επαρκής. Η επιχειρηματολογία μας ήταν απόλυτα στέρεη και η νομολογία που έχει χτιστεί κάνει πολύ συγκεκριμένη παρέμβαση. Κάποιοι δεν μπορούν να κρύβουν τη στεναχώρια τους για το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης δεν θα κατέβει στις εκλογες».

Η υγεία είναι το μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα

«Το επιτελικό κράτος ήταν μεγάλη επιτυχία για τη χώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο STAR. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτό το μοντέλο δοκιμάστηκε και μπορεί να βελτιωθεί και να γίνουν παρεμβάσεις και στην οργάνωση της κυβέρνησης και σε επιλογές προσώπων «που και εμείς μπορεί να βάλαμε κομματικό νερό στο κρασί μας και αυτό δεν πρέπει να γίνει».

Ανέφερε ότι είναι μεγάλο προσωπικό του στοίχημα η υγεία τονίζοντας πως «δεν γίνεται να περιμένεις 12 μήνες για ένα χειρουργείο».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να «σπάσει» το υπουργείο Εργασίας σε ένα συντάξεων και ένα δεύτερο που θα ασχολείται με την κοινωνική πολιτική και τη στέγη.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο αποχής είπε ότι «θέλουμε οι πολίτες να ψηφίσουν και στις δύο εκλογές» και σημείωσε πως «δεν φέραμε εμείς την απλή αναλογική». Υπενθύμισε ότι και το 2015 και το 2019 κάποιοι δούλευαν σεζόν και πως αν υπάρχει διπλή κάλπη «δεν είναι δική μας η ευθύνη».

Πρόσθεσε, πως για πρώτη φορά θα ψηφίζουν και 25.000 Έλληνες από το εξωτερικό και δεσμεύτηκε ότι θα αναζητήσει ξανά 200 βουλευτές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σε όποιον είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους να ψηφίζει από τον τόπο διαμονής του.

