Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί όρθια αν σταθεί όρθια η νέα γενιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επανέλαβε τη δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών και επέμεινε ότι όλοι αξίζουν ίσα δικαιώματα βάσει του νόμου.

H παρουσία και συμμετοχή της Έλενας Χρονοπούλου και η αγωνία των νέων για το μέλλον τους συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον στη εκδήλωση της Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που έγινε το απόγευμα στον Ταύρο με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος απάντησε στα θέματα που έθεσαν οι 250 νεολαίοι που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαιρέτησε την πρωτοβουλία διαμόρφωσης ενός δικτύου νέων που έφυγαν στο εξωτερικό, το οποίο ανακοίνωσε η κ. Χρονοπούλου, η οποία ανέφερε «τούς ενώνει το ίδιο πράγμα. Η ανάγκη που έχουν για συντροφικότητα. Δεν είναι πολιτικό τσιτάτο, είναι η ουσία της πολιτικής δράσης για εμάς. Είναι πολύ σημαντική για όσους έχουν ζήσει στο εξωτερικό. Δεν έχεις επιλογή, είναι η μόνη επιλογή που έχεις. Να κρατάει ο ένας το χέρι του άλλου». .

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι πρέπει «να ακούσουμε την Ελλάδα που είναι έξω». Πρόσθεσε, ότι το δίκτυο νέων εξωτερικού ήταν μια ιδέα χρόνων και δήλωσε χαρούμενος διότι παίρνει σάρκα και οστά με την πρωτοβουλία φίλων και συντρόφων. Προέτρεψε τους νέους να συμμετάσχουν στην προεκλογική εκστρατεία, να πιστέψουν στο ακατόρθωτο και να αγωνιστούν για μια χώρα χωρίς διαφθορά που θα εκτιμά την ισότητα και τη δικαιοσύνη για όλους.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «η νέα γενιά ύστερα από το 2009 βρίσκεται σε μια δίνη κρίσεων: οικονομία, πανδημία, ενεργειακή κρίση κ.α. που έχουν αυξήσει την ανασφάλεια και τον φόβο, αλλά και την απογοήτευση στα νέα παιδιά. Έχουν ψαλιδίσει τις επαγγελματικές και προσωπικές φιλοδοξίες και έχουν καταλήξει, να είναι τόσο απαισιόδοξοι, αφού έχουν πειστεί ότι θα ζήσουν χειρότερα από την προηγούμενη γενιά», συμπλήρωσε.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα πάει μπροστά μόνο αν σταθεί όρθια η νέα γενιά. Επανέλαβε τη δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών και επέμεινε ότι όλοι αξίζουν ίσα δικαιώματα βάσει του νόμου. «Όλοι θα είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και την δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Πράγματα που είναι αυτονόητα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα αποτελούν ζητούμενο», πρόσθεσε.

Την συζήτηση στον Ταύρο, άνοιξε ο επικεφαλής της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Τσούμας και πήραν μέρος δεκάδες νέοι που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Μενούνος: Διαγνώστηκε με καρκίνο πριν γίνει μητέρα (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Στέψη Καρόλου: Τα ρούχα που θα φορέσει ο βασιλιάς (βίντεο)

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε