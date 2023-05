Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Νεϊμάρ έκανε like σε βίντεο κατά του Μπαπέ

Τόσο ο Νεϊμάρ, όσο και ο Μέσι και ο Βεράτι, έχουν γίνει στόχος της οργής των φιλάθλων της παριζιάνικης ομάδας.

Ο...πόλεμος στην Παρί Σεν Ζερμέν καλά κρατεί. Ο Νειμάρ...απάντησε μέσω Instagram και έκανε like σε ένα βίντεο ενάντια στον Κιλιάν Μπαπέ, στην εχθρότητα που έδειξαν απέναντί του χθες (3/5) οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Νεϊμάρ μπορεί να μην ήταν διαθέσιμος από τις 19 Φεβρουαρίου λόγω τραυματισμού στον αγώνα κόντρα στη Λιλ, αλλά δεν «γλίτωσε» τη διαμαρτυρία πολλών εκατοντάδων οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν, εξαγριωμένοι για την ήττα από τη Λοριάν (1-3), την Κυριακή στο «Παρκ ντε Πρενς».

Οι οπαδοί εξέφρασαν τη γενική τους δυσαρέσκεια μπροστά στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου την Τετάρτη, ενώ πήγαν στο σπίτι του Νεϊμάρ, καλώντας τον να φύγει από τον σύλλογο.

Να σημειωθεί ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει εντείνει τα μέτρα ασφαλείας για εκείνον, τον Λιονέλ Μέσι και τον Μάσιμο Βεράτι, άλλους στόχους της οργής των φανατικών οπαδών.

Επίσης ο Βραζιλιάνος...αντέδρασε με ένα φιλοσοφικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram: «Μην αφήνετε τους ανθρώπους να σας βάλουν στην καταιγίδα τους, βάλτε τους στην ησυχία σας»

