Πολιτική

Κυβερνητικό αεροσκάφος: Στα άκρα η κόντρα ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση του

Σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση του κυβερνητικού αεροσκάφους από τον Πρωθυπουργό για τη μετάβαση του στην Κεφαλονιά. Αντίστοιχες περιπτώσεις χρήσης του από τον Τσίπρα υπενθυμίζει η ΝΔ.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, η χρησιμοποίηση του κυβερνητικού αεροσκάφους για να μεταβεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κεφαλονιά.

Μετά τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Άκη Σκέρτσου, τη σκυτάλη πήρε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, ανέφερε τα εξής.

«Εμείς με ένα νόμο θα καταργήσουμε το νόμο να κάνει ότι θέλει ο πρωθυπουργός. Να παίρνει το κυβερνητικό αεροπλάνο για να κάνει προεκλογική εκστρατεία». Σε ερώτηση για το αν είχε κάνει το ίδιο σαν πρωθυπουργός απάντησε: «Εγώ είχα μία αυστηρή επιτήρηση από τα ΜΜΕ γιατί η χώρα δεν ήταν στην θέση 108 της διεθνής κατάταξης του Τύπου. Εμένα μου ασκούσαν κριτική γιατί χρησιμοποιούσα το κυβερνητικό αεροσκάφος για να πηγαίνω στις Βρυξέλλες και κόστιζε το γεύμα μέσα στο αεροπλάνο».

ΝΔ: Ο Τσίπρας συνελήφθη άλλη μια φορά ψευδόμενος

"Ο κ. Τσίπρας συνελήφθη άλλη μια φορά ψευδόμενος. Προκειμένου να επιτεθεί ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε προ ολίγου στη συνέντευξή του στον κ. Χατζηνικολάου ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός δεν χρησιμοποίησε ποτέ το πρωθυπουργικό αεροσκάφος σε προεκλογική περίοδο" τόνισε σε ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα είπε στη συνέντευξη του, κατηγορώντας τον για "υποκρισία και λαϊκισμό".

Σύμφωνα με τη ΝΔ "η πραγματικότητα είναι ότι ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για να μεταβεί σε περιοχές της επικράτειας που είχε προεκλογικές ομιλίες ή να επιστρέψει στην Αθήνα από πόλεις όπου περιόδευε".

Η Νέα Δημοκρατία ανέφερε αναλυτικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κ.Τσίπρας χρησιμοποίησε το κυβερνητικό αεροσκάφος. Συγκεκριμένα:

"Στις 14 Ιουνίου του 2019, στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε το κυβερνητικό αεροσκάφος για να πετάξει από την Μάλτα στη Ρόδο.

Στις 27 Ιουνίου του 2019, ο Αλέξης Τσίπρας είχε χρησιμοποιήσει ένα από τα κυβερνητικά αεροσκάφη για να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας από το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Ενώ, λίγες μέρες πριν τις εκλογές του 2019, επιστρέφοντας στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες -όπου συμμετείχε σε εργασίες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως πρωθυπουργός- δεν προσγειώθηκε στη βάση της Ελευσίνας, αλλά κατευθύνθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου είχε προγραμματισμένη ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση".

Όπως αναφέρει η ΝΔ "είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός πολλές φορές είναι υποχρεωμένος να συνδυάσει τα κυβερνητικά καθήκοντα που απορρέουν από το αξίωμά του, με την συμμετοχή σε προεκλογικές εκδηλώσεις ως αρχηγός κόμματος. Αλλά αυτό που έκανε εκείνος ως πρωθυπουργός, είναι το ίδιο πράγμα για το οποίο καταγγέλλει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Ουδείς ποτέ αμφισβήτησε ότι ο εκάστοτε πρωθυπουργός παραμένει πρωθυπουργός και κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Κι ότι κάποιες φορές, πρέπει να συνδυάσει τα καθήκοντά του με την προεκλογική δραστηριότητα. Ποτέ μέχρι σήμερα, που ο κ. Τσίπρας σπάει και αυτό το ρεκόρ ψέματος, υποκρισίας και λαϊκισμού!".

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ καταφεύγει σε γελοιότητες

Λίγη ώρα αργότερα, σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ και απαντώντας με τη σειρά του στη ΝΔ, αναφέρει τα εξής: Το ό,τι ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τη χώρα σαν να είναι τσιφλίκι του, αυτό είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες. Μπροστά στον πανικό της όμως από την κατακραυγή η ΝΔ καταφεύγει σε γελοιότητες. Εσκεμμένα μπερδεύουν πρωθυπουργικές αποστολές με τα ταξίδια αναψυχής.

Άλλο είναι τα επίσημα ταξίδια του κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργού για να συμμετάσχει σε επίσημες διεθνείς Συνόδους σε Βρυξέλλες και Μάλτα και άλλο οι 7 μέχρι σήμερα προεκλογικές περιοδείες του κ. Μητσοτάκη με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που έχει μετατρέψει σε ταξί και τα ταξίδια αστραπή με στρατιωτικό ελικόπτερο, στην Επίδαυρο για την παράσταση του γνωστού «θεατραθρώπου».

Η ιδιοκτησιακή αντίληψη του κ. Μητσοτάκη για την διακύβευση της χώρας δεν κρύβεται. Ευτυχώς, στις 21 Μαΐου ο Ελληνικός λαός με την ψήφο του θα είναι εκείνος που θα του δείξει την πόρτα της εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου.

