Τεχνολογία - Επιστήμη

Γουατεμάλα: Εξερράγη το ηφαίστειο Φουέγκο - Συναγερμός στις Αρχές (βίντεο)

Εξερράγη σήμερα το ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα, αλλά μέχρι στιγμής η υπηρεσία πολιτικής προστασίας δεν έχει δώσει εντολή εκκένωσης οικισμών. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της χώρας και είναι το πιο ενεργό σε όλη την Κεντρική Αμερική.

Το ηφαιστειακό νέφος έφθασε σε ύψος 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα και βροχή στάχτης έπεσε σε επτά χωριά που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας.

Τον Ιούνιο του 2018, η έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 215 ανθρώπων.

Στη Γουατεμάλα υπάρχουν άλλα δύο ενεργά ηφαίστεια: το Σαντιαγκίτο (δυτικά) και το Πακάγια (νότια).