Madrid Open: Ο Τσιτσιπάς λύγισε κόντρα στον Στρουφ

Θύμα έκπληξης ο Έλληνας πρωταθλητής, αποκλείστηκε από τον 33χρονο Γερμανό που έρχεται από τα προκριματικά του τουρνουά.

Μετά την Μαρία Σάκκαρη, εκτός από τη συνέχεια του Madrid Open, τέθηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κι αν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αποκλείστηκε από το νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρίνα Σαμπαλένκα, ο 24χρονος έπεσε «θύμα» έκπληξης από τον lucky loser (προερχόμενος από τα προκριματικά), Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Ο 33χρονος Γερμανός κάνοντας τρομερό ματς (14 άσους) επικράτησε με 2-1 σετ (7-6 (5), 5-7, 6-3) του Έλληνα τενίστα και προκρίθηκε πανηγυρικά στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου θ΄ αντιμετωπίσει τον Κάρεν Κατσάνοφ.

