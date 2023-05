Αθλητικά

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Τέλος ο Μπουντενχόλζερ από την ομάδα

Παρελθόν από το τιμόνι των Μιλγουόκι Μπακς αποτελεί ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, με τα «ελάφια» να προχωρούν σε διαζύγιο με τον 53χρονο προπονητή.



Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, τα «ελάφια» προχώρησαν στην απόφαση να απομακρύνουν τον 53χρονο τεχνικό από την άκρη του πάγκου τους ύστερα από πέντε χρόνια κοινής πορείας.

Ο πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο των playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας από τους Μαϊάμι Χιτ με σκορ 4-1, φαίνεται πως ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στις τάξεις του οργανισμού και οδήγησαν τον έμπειρο προπονητή στην πόρτα της εξόδου.

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2023

Ο Μπουντενχόλζερ ανέλαβε τα ηνία των Μπακς τον Μάιο του 2018, μεταμορφώνοντας την ομάδα του Ουισκόνσιν σε πρωταγωνιστή του ΝΒΑ, εκτοξεύοντας παράλληλα το παιχνίδι και το status του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μαζί με τον «Greek Freak», κατέκτησαν το πρωτάθλημα του 2021, επικρατώντας 4-2 των Φοίνιξ Σανς στους τελικούς! Μάλιστα, ο Μπουντενχόλζερ κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου προπονητή για τη σεζόν 2018-19, ενώ φέτος, οδήγησε τα «ελάφια» στην πρώτη θέση όλου του ΝΒΑ στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 58-24

