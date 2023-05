Κοινωνία

Αμπελόκηποι - Καταγγελία: Βιασμός 19χρονης μετά από γνωριμία στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωριμία μέσα από το διαδίκτυο, το ραντεβού και η συνέχεια στο διαμέρισμα του 20χρονου.

Ενας 20χρονος από το Κονγκό συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (4 Μαΐου), κατηγορούμενος ότι βίασε 19χρονη Αμερικανίδα, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης στην ΕΛΑΣ, γνωρίστηκε με τον 20χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ όταν συναντήθηκαν την οδήγησε σε σπίτι, στην οδό Παναγή Κυριακού, όπου και την βίασε.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ατλάντα - Επίθεση σε νοσοκομείο: ΗΠΑ: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος

Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητο του (βίντεο)

“Κάρολος Γ’ - Η στέψη”: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1