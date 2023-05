Σεισμός στην Ιαπωνία - Η στιγμή της ισχυρής δόνησης (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την Ιαπωνία. Προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σεισμός 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο βόρειο τμήμα του νομού Ισικάουα, στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, χωρίς προς το παρόν να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:42 τοπική ώρα (08:42 ώρα Ελλάδος) και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επίσης δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στον νομό Ισικάουα, ούτε σε σταθμό στον γειτονικό νομό Νιιγκάτα, μετέδωσαν το ιαπωνικό δίκτυο NTV και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

