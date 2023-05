Πολιτική

Εκλογές 2023: Γαϊτάνης, Αυγέρη και Μπέη για τις μετεκλογικές συνεργασίες (βίντεο)

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 οι υποψήφιοι βουλευτές για τα κόμμα τους και τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσεις για τις εκλογές της 21ης Μαΐου οι υποψήφιοι όλων των κομμάτων συνεχίζουν τις εμφανίσεις και τις τοποθετήσεις τους για τα μείζονα ζητήματα και για τα διλήμματα των εκλογών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το πρωί της Παρασκευής η συζήτηση στο πολιτικό πάνελ επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο συνεργασιών των κομμάτων μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.



Στο πολιτικό πάνελ συμμετείχαν οι:

Τάσος Γαϊτάνης - Υποψήφιος ΝΔ Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

Δώρα Γαϊτάνη - Υποψήφια ΣΥΡΙΖΑ Β Θεσσαλονίκης

Ρωξάνη Μπέη - Υποψήφια ΠΑΣΟΚ Α Αθήνας





