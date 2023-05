Κοινωνία

Δίκη Άλκη Καμπανού: Απολογείται ο 6ος κατηγορούμενος

Τι είπε ο 24χρονος ξεκινώντας την απολογία του. Πώς απευθύνθηκε στους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη.

Με τις απολογίες των επιβατών του δεύτερου από τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την μετάβαση των 12 κατηγορουμένων στο σημείο του εγκλήματος, συνεχίζεται σήμερα για 29η μέρα, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για την άγρια οπαδική επίθεση εναντίον του 'Αλκη Καμπανού και της παρέας του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Τη «σκυτάλη» των απολογιών πήρε ο 6ος κατά σειρά κατηγορούμενος (σ.σ. η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με τον 5ο αλλά ο συνήγορός του επικαλέστηκε κώλυμα).

Ξεκινώντας την απολογία του, ο 24χρονος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 'Αλκη, από τους οποίους ζήτησε συγγνώμη για την παρουσία του στον τόπο του συμβάντος.

Ο 2ος κατηγορούμενος είναι ο μόνος που έχει ομολογήσει ότι μαχαίρωσε τον αδικοχαμένο Αλκη.

"Είπαμε πάμε και κατεβήκαμε. Άκουσα κραυγή φωνές. Ένας εκ των κατηγορουμένων κάτι είπε στα παιδιά που ήταν στα σκαλάκια. Δεν το άκουσα γιατί ήμουν μέσα στο αμάξι. Ξεκίνησε η φασαρία, υπήρξε χαμός. Μετά από λίγο διέκρινα τον 2ο κατηγορούμενο να δίνει μια μαχαίρια σε ένα από τα παιδιά.

Πήρα τον σιδερένιο σωλήνα έκανα 2-3 βήματα και γύρισα πίσω. Φοβήθηκα. Άφησα τον σωλήνα και περίμενα δίπλα στο αμάξι", ανέφερε.

Η δική συνεχίζεται με την κατάθεση του 7ου κατηγορουμένου.

