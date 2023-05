Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Το μωρό για 40 λεπτά ήταν μόνο του στο αυτοκίνητολ. Ποιος εντόπισε το βρέφος και σε ποια κατάσταση.

'Αφησαν βρέφος τεσσάρων μηνών στο αυτοκίνητο και πήγαν για ψώνια σε πολυκατάστημα, της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ο λόγος για την 22χρονη μητέρα του και μία 27χρονη, ιδιοκτήτρια του οχήματος, που συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, από κοινού.

Περαστικός εντόπισε το βρέφος, χθες το μεσημέρι, εντός του σταθμευμένου οχήματος, έξω από το πολυκατάστημα, στην περιοχή της Πυλαίας, και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του, το βρέφος βρισκόταν τουλάχιστον 40 λεπτό μόνο του, ενώ το όχημα ήταν κλειδωμένο με μισάνοιχτο το παράθυρο. Αστυνομικοί του Τμήματος Πυλαίας - Χορτιάτη εντόπισαν τις δύο γυναίκες, αλβανικής καταγωγής, μέσα στο πολυκατάστημα, όπου τις συνέλαβαν.

