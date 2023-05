Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Εμείς μιλάμε για το μέλλον, οι άλλοι τσακώνονται για την Ελλάδα του 1981

«Έχουμε ακόμα 17 ημέρες να πάμε μαζί για την μεγάλη νίκη», είπε ο πρωθυπουργός μιλώντας στους κατοίκους των Λεχαινών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης. Είναι μία πρόταση διακυβέρνησης που απευθύνεται σε όλους. Από την πρώτη στιγμή, το 2019, είπα ότι ο σκοπός μου είναι να ενώσω τον ελληνικό λαό και να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν. Τίμησα αυτή μου τη δέσμευση και δεν πρόκειται να υποκύψω τις τελευταίες 15 μέρες της προεκλογικής περιόδου στο παιχνίδι του διχασμού και της πόλωσης. Εγώ θα μιλώ για το μέλλον, αφήνω τους άλλους να μιλούν για το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του σε πολίτες στα Λεχαινά.

«Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Κι ας αφήσουμε κάποιους να ασχολούνται σε ποιον ανήκει -λέει- η παρακαταθήκη του Ανδρέα, να γυρνούν στο 1981. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2023, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές και για το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, την παιδεία. Αυτά σας ενδιαφέρουν», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Αφήστε τους άλλους, λοιπόν, να τσακώνονται για το παρελθόν. Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον, για το σχέδιό μας, για μία Ελλάδα ισχυρή, μία Ελλάδα παραγωγική, μία Ελλάδα η οποία θα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Μια Ελλάδα η οποία θα στηρίξει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τριτογενή».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Σταθερά, τολμηρά, πάμε όλοι μαζί μπροστά και με το καλό να ξανάρθω στην περιοχή σας, πάλι ως πρωθυπουργός, για να εγκαινιάσουμε το μεγάλο έργο του Πάτρας-Πύργου, μαζί με πολλά άλλα τα οποία ακόμα έχουν να γίνουν».

Αναλυτικά, στο χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ γι' αυτή τη θερμή υποδοχή. Έφυγα από την Αθήνα με βροχή και έφτασα στην Ηλεία με λιακάδα. O ουρανός την 21η Μαΐου θα είναι γαλανός και γαλάζια θα είναι όλη η χώρα και σίγουρα γαλάζια θα είναι η Ηλεία. Όπως ήταν γαλάζια και στις εκλογές του 2019, όταν τότε με εμπιστευτήκατε να αναλάβω το δύσκολο έργο της διακυβέρνησης της χώρας.

Θυμάμαι, όταν είχα ξαναπεράσει από τα μέρη σας, μου φέρατε γούρι τότε, είχα δεσμευθεί ότι θα ανατάξω την πατρίδα, θα τη βάλω σε μία τροχιά δυναμικής ανάκαμψης, θα την κάνω πιο ισχυρή, θα μειώσω φόρους και εισφορές, θα στηρίξω τον πρωτογενή τομέα, θα προστατεύσω τα σύνορα.

Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε, καταφέραμε και τα κάναμε πράξη. Είμαι υπερήφανος πραγματικά που το αποτύπωμα αυτού του μεγάλου μας έργου, γίνεται αισθητό και εδώ στην Ηλεία, στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος.

Κύριε Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση επί δικής μας διακυβέρνησης είχε πρόσβαση σε πόρους τους οποίους δεν τους είχε ξαναδεί εδώ και 30 χρόνια.

Και για τα μεγάλα προγράμματα του ΠΕΠ, το οποίο ενισχύσαμε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις που κάναμε στην Ευρώπη, αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' βαθμού, έχει τη δυνατότητα με κρατική χρηματοδότηση να υλοποιήσει σημαντικά έργα τα οποία αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής σας.

Έργα ύδρευσης, έργα κοινωνικής πολιτικής, σχολεία τα οποία χτυπήθηκαν τότε από τον σεισμό της Ανδραβίδας. Όλα αυτά έγιναν πράξη επειδή υλοποιήσαμε με προσήλωση ένα έργο το οποίο είχε πρώτα και πάνω από όλα στόχο να βελτιώσει τη δική σας καθημερινότητα. Να κάνει τη δική σας ζωή καλύτερη.

Nαι, σήμερα μπορώ και εδώ από την Ηλεία, να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τις μεγάλες κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, η Ελλάδα το 2023 είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το 2019.

Και, φυσικά, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο μεγαλύτερο έργο το οποίο γίνεται στην Ηλεία, το οποίο δεν είναι άλλο από την Πατρών - Πύργου. Θυμάστε ότι όταν είχα έρθει να σας μιλήσω το 2019, σας είχα πει ότι θα βρω τρόπο, θα κινήσω γη και ουρανό έτσι ώστε το έργο αυτό, επιτέλους, να ξεμπλοκάρει σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αρχίσει να υλοποιείται.

Πράγματι, θυμάστε κι εσείς ότι το έργο αυτό, το πολύπαθο, ήταν αντικείμενο διαπλοκής της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν κόπηκε σε οκτώ κομμάτια για να δοθεί το μισό στον φίλο εργολάβο της τότε κυβέρνησης, ο οποίος ένα σκοπό είχε μόνο: να φτιάξει τηλεοπτικό κανάλι το οποίο θα στήριζε το ΣΥΡΙΖΑ.

Την πληρώσατε όλοι εσείς. Διότι το έργο, όχι μόνο δεν προχώρησε αλλά κόλλησε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σήμερα, όμως, το έργο αυτό γίνεται πράξη. Υπάρχουν τμήματά του που προχωρούν πιο γρήγορα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Θα επισκεφτώ ένα από τα εργοτάξια στη συνέχεια.

Και μέχρι το τέλος του 2025, επιτέλους, η απομόνωση της Ηλείας θα σπάσει και θα έχετε έναν υπερσύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα συνδέει την Ηλεία, τον Πύργο με την Πάτρα.

Δεν σταματάμε μόνο εκεί. Η πρόθεσή μας είναι ο δρόμος αυτός τελικά να φτάσει μέχρι τη Μεσσηνία, αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και κάτι ακόμα. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν είχα δει τα έργα, τα είδα τώρα καθώς ερχόμουν. Φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια στον παλιό δρόμο. Γιατί τον παλιό δρόμο θα τον έχετε ακόμα για τα επόμενα τρία χρόνια, πάντα θα υπάρχει και ο παλιός δρόμος για να εξυπηρετεί το τοπικό δίκτυο, είδατε τα έργα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία εξακολουθούν να γίνονται. Διότι πρώτο μας μέλημα είναι η οδική ασφάλεια. Να μην χάνονται άδικα ζωές, ειδικά ζωές νέων παιδιών, σ' έναν δρόμο ο οποίος, δικαίως, έχει τη φήμη της καρμανιόλας.

Αυτό σημαίνει, λοιπόν, έμπρακτα να νοιαζόμαστε για το παρόν και το μέλλον κάθε γωνιάς της Ελλάδος. Γι' αυτό και θέλω στις επόμενες μέρες που έμειναν από τώρα μέχρι τις εκλογές, 17 μέρες έμειναν, πέρασε ήδη η μισή προεκλογική περίοδος, έχουμε 17 μέρες ακόμα να πάμε μαζί για τη μεγάλη νίκη της 21ης Μαΐου.

Αλλά θα την πετύχουμε αυτή τη νίκη, εάν μιλήσουμε περισσότερο, όχι για τους αντιπάλους μας, αλλά για το μέλλον αυτής της χώρας. Μου κάνει εντύπωση που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται μόνο με το να παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας η οποία είναι γκρίζα, μαύρη. Είμαι σε αγροτική περιοχή και δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτό το σποτάκι το οποίο είδα να διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν κύριο αγρότη ο οποίος έχει κάτι αγκινάρες, είναι μαύρες οι αγκινάρες. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί εσείς μαύρες αγκινάρες. Όλα είναι μαύρα. Αναρωτιέμαι εδώ, που είμαστε σε μία δυναμική περιοχή, που ο πρωτογενής τομέας κάνει πραγματικά θαύματα, αν αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλετε εσείς ως αγρότες να βλέπετε για τους εαυτούς σας.

Δεν είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενούς τομέα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα -θέλω να είμαι ειλικρινής. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι σταθήκαμε δίπλα στους αγρότες. Δώσαμε αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές, μέχρι και τα ζητήματα της σταφίδας, βάλαμε κάποια επιπλέον χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Επενδύουμε στα μεγάλα δίκτυα άρδευσης για την επόμενη μέρα, στηρίζουμε τις ομάδες παραγωγών με χαμηλότερη φορολογία. Θέλουμε να εκπαιδεύουμε τους αγρότες μας, έτσι ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους.

Οκτώ δισ. εξαγωγές κάναμε, φίλες και φίλοι, σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα μόνο το 2022. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα μας μπορούν να βρουν τη θέση που τους αξίζει, όχι μόνο στις αγορές του εσωτερικού, αλλά και του εξωτερικού.

Αυτό είναι το μέλλον, λοιπόν, για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Πώς θα έχουμε έναν πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Πώς θα λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, που είναι τα εργατικά χέρια, εδώ στην περιοχή.

Το ξέρω πολύ καλά, δεν είναι μόνο πρόβλημα εδώ, είναι πρόβλημα παντού στην Ελλάδα. Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για το μέλλον και όχι για το παρελθόν.

Κι ας αφήσουμε κάποιους να ασχολούνται σε ποιον ανήκει -λέει- η παρακαταθήκη του Ανδρέα, να γυρνούν στο '81. Εγώ θέλω να μιλάω για την Ελλάδα του 2023, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, για το πώς θα μειώσουμε τις εισφορές και για το πώς θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, για το πώς θα βελτιώσουμε την υγεία, την παιδεία. Αυτά σας ενδιαφέρουν. Αφήστε τους άλλους, λοιπόν, να τσακώνονται για το παρελθόν.

Εμείς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το μέλλον, για το σχέδιό μας, για μία Ελλάδα ισχυρή, μία Ελλάδα παραγωγική, μία Ελλάδα η οποία θα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Μία Ελλάδα η οποία θα στηρίξει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον τριτογενή τομέα.

Εδώ η περιοχή σας είναι μία περιοχή η οποία προσελκύει πολλές περισσότερες νέες τουριστικές επενδύσεις. Μία περιοχή η οποία ξαναμπαίνει δυναμικά στον τουριστικό χάρτη. Πώς θα στηρίξουμε συνολικά την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας μας, την μεταποίηση, πώς θα κάνουμε την Ελλάδα μία χώρα που θα μπορεί να φέρει πίσω τα παιδιά τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης -και αυτό ήδη αρχίζει και γίνεται- και κυρίως μία χώρα που θα επιτρέψει στα νέα παιδιά, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, να ζήσουν στον μόνιμο τόπο διαμονής τους και να μπορούν να προκόβουν εδώ.

Μία παραγωγική Ελλάδα, μία κοινωνική Ελλάδα με μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα υγείας. Ξέρω, μη κοροϊδευόμαστε, ότι εδώ στην Ηλεία υπάρχουν προβλήματα με τα νοσοκομεία.

Έχουμε διάσπαρτα μικρά νοσοκομεία και κανένα δεν φαίνεται να λειτουργεί καλά. Δεσμεύομαι απόλυτα -και θέλω να το ακούσετε αυτό από μένα- ότι κανένα νοσοκομείο δεν πρόκειται να κλείσει. Aλλά τα νοσοκομεία θα ξαναφτιαχτούν με τέτοιο τρόπο που να παρέχουν πραγματικά ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

Να κάνουμε μια λογική κατανομή έργου. Και ξέρω, να το ξέρετε αυτό από μένα, ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία και ξέρω ότι είναι πολύ επώδυνο για κάποιον να αναζητά παροχές υγείας και να του λένε ότι θα εγχειριστείς μετά από έξι ή μετά από δώδεκα μήνες.

Είναι δέσμευσή μου: θα προσλάβουμε 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα αναμορφώσουμε 160 Κέντρα Υγείας και 80 Νοσοκομεία. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε, έχουμε εμπειρία στα θέματα αυτά. Μάθαμε μέσα στην πανδημία ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα κάνουμε πράξη αυτή μας τη δέσμευση.

Θέλω να μιλήσουμε για μία Ελλάδα η οποία θα είναι πιο πράσινη, περιβαλλοντικά πράσινη -προσέξτε- γιατί γαλάζια θα είναι πολιτικά. Πιο ψηφιακή, με περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με περισσότερα φωτοβολταϊκά για τους αγρότες μας, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια και να μην επιβαρύνονται από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μου έκανε πολύ εντύπωση -ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε εμείς οι πολιτικοί και πιστεύουμε ότι τα θέματα τα οποία απασχολούν πολιτικούς και δημοσιογράφους είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν εσάς.

Πριν από δύο-τρεις μέρες έβλεπα τι αναζητήσεις γίνονταν στο διαδίκτυο και έβλεπα τεράστιο ενδιαφέρον, ας πούμε, για τα προγράμματα των «Φωτοβολταϊκών στη στέγη» και του «Αλλάζω θερμοσίφωνα».

Γιατί; Γιατί πολύ απλά οι πολίτες γνωρίζουν ότι αυτά είναι προγράμματα τα οποία τους μειώνουν το κόστος, τελικά, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα βοηθούν και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

Αυτή, λοιπόν, είναι η Ελλάδα του μέλλοντος την οποία οραματίζομαι, για την οποία θέλουμε να αγωνιστούμε μαζί και στην οποία τελικά θέλουμε να φτάσουμε. Μία Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, η οποία θα αυξάνει τους μισθούς - μπορούμε να πετύχουμε μέσο μισθό 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας και κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Εμείς στο κάτω-κάτω πήραμε τον κατώτατο στα 650 και τον πήγαμε στα 780. Έχουμε αξιοπιστία, λοιπόν, όταν μιλάμε για όλα αυτά.

Και βέβαια, εκτός από μία Ελλάδα δίκαιη, παραγωγική, από μία Ελλάδα κοινωνική, μία Ελλάδα πράσινη, οπωσδήποτε αυτό το οποίο μπορώ να σας εγγυηθώ -κι εδώ νομίζω ότι έχουμε τα διαπιστευτήρια να μιλάμε για τα θέματα αυτά με αξιοπιστία- μία Ελλάδα ισχυρή και μία Ελλάδα ασφαλή.

Το λέω αυτό, γιατί βρίσκομαι δίπλα σε μία από τις πολύ σημαντικές βάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, εδώ στην Ανδραβίδα, όπου οι πιλότοι μας κάθε μέρα πετούν και υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία.

Εδώ είναι η βάση όπου κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος της δεκαετίας, από το 2028 και μετά, θα έρθουν τα F-35. Αυτό σημαίνει επενδύσεις δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων, εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα αεροσκάφη αυτά και αυτή είναι μία σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία της περιοχής.

Εμείς, λοιπόν, στα θέματα της εθνικής κυριαρχίας και της εξωτερικής πολιτικής έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε τη φωνή της πατρίδας μας να μετράει παντού. Από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα να ακούγεται ως πρωταγωνίστρια κι όχι ως ουραγός των εξελίξεων.

Αυτή, λοιπόν, την ισχυρή Ελλάδα μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί σήμερα να την εξασφαλίσει κι αυτό τελικά είναι και το δίλημμα των εκλογών της 21ης Μαΐου. Κι επειδή ακούω πολλά για δεύτερη κάλπη, για το τι θα γίνει μετά την απλή αναλογική, σας λέω ένα πράγμα: μία κάλπη υπάρχει στο δικό μου μυαλό. Αυτή είναι η 21η Μαΐου. Μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία την 21η Μαΐου θα εγγυηθεί ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης την επόμενη μέρα.

Θέλουμε το καλύτερο δυνατό ποσοστό. Μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί ουσιαστικά είμαστε η μόνη πειστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι άλλοι μιλούν για δήθεν προοδευτική διακυβέρνηση. Προοδευτική διακυβέρνηση, και τσακώνονται όλοι μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, κανείς δεν μπορεί να συνεννοηθεί, κάπου καραδοκεί και ο Βαρουφάκης στη γωνία να σας πάρει τα ευρώ σας, να σας τα κάνει «Δήμητρες».

Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης. Είναι μία πρόταση διακυβέρνησης που απευθύνεται σε όλους. Από την πρώτη στιγμή, το 2019, είπα ότι ο σκοπός μου είναι να ενώσω τον ελληνικό λαό και να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως του τι ψήφισαν. Τίμησα αυτή μου τη δέσμευση και δεν πρόκειται να υποκύψω τις τελευταίες 15 μέρες της προεκλογικής περιόδου στο παιχνίδι του διχασμού και της πόλωσης.

Εγώ θα μιλώ για το μέλλον, αφήνω τους άλλους να μιλούν για το παρελθόν. Έχουμε την αυτοπεποίθηση μιας παράταξης που έρχεται από μακριά, που έχει δώσει διαπιστευτήρια σε όλες τις μεγάλες εθνικές μάχες, που κράτησε τη χώρα ασφαλή. Ερχόμαστε από μακριά, πάμε μακριά, και το βράδυ της 21ης Μαΐου θα πετύχουμε μία ακόμα σημαντική εκλογική νίκη και η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη της αυτοδύναμης διακυβέρνησης της χώρας.

Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Σταθερά, τολμηρά, πάμε όλοι μαζί μπροστά και με το καλό να ξανάρθω στην περιοχή σας, πάλι ως πρωθυπουργός, για να εγκαινιάσουμε το μεγάλο έργο του Πάτρας-Πύργου, μαζί με πολλά άλλα τα οποία ακόμα έχουν να γίνουν.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη και καλό αγώνα. Ευχαριστώ πολύ».

Τσαπανίδου: Μόνη λύση σταθερότητας η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ



«Ο κ. Μητσοτάκης βλέπει ότι χάνει και βρίσκεται σε σύγχυση», τονίζει σε σημερινή της δήλωση η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου.

«Από τη μία λέει ότι θα πάρει διερευνητική εντολή και θα επιδιώξει σχηματισμό κυβέρνησης στις 22 Μαΐου. Από την άλλη λέει ότι δεν συνεργάζεται με τον κ. Ανδρουλάκη», σχολιάζει η κ. Τσαπανίδου και συνεχίζει: «Τι μένει; Το σχέδιό του να κάνει κυβέρνηση αν έρθει πρώτος, με πιέσεις, εκβιασμούς, με αποστασίες».

«Μόνη λύση αλλαγής και σταθερότητας η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις 21 Μαΐου, για προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής», καταλήγει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

