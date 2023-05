Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο Κάρολος και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

"Η έκλειψη Σελήνης στο Σκορπιό και τον Ταύρο θα δώσει διάρκεια στα γεγονότα που θα συμβούν αυτή την περίοδο" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

Στη συνέχεια ανφερόμενη στην επικείμενη στέψη του βασιλιά Καρόλου είπε πως "κλάψαμε και χαρήκαμε όλοι με το γάμο του με τη Νταϊάνα, όμως όπως είδαμε θριάμβευσε ο έρωτας που καταπιέστηκε από την οικογένεια του".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Λιάγκα, καθώς η Μαρία Κορινθίου απουσιάζει από την εκπομπή, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





