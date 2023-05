Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς”: Τα θέματα της Παρασκευής (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Μήπως τελικά το υαλουρονικό οξύ στα χείλη μάς γερνάει αντί να μας ομορφαίνει; Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Ζάγκος, λύνει όλες τις απορίες, δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες.

Σύμφωνα με έρευνα, το 50% των ατόμων που έχουν κάνει τατουάζ το μετανιώνουν, ενώ το 30% θέλουν να το αφαιρέσουν. Ο δερματολόγος Απόστολος Καραλέξης, εξηγεί πώς λειτουργεί το λέιζερ που αφαιρεί ένα τατουάζ και η τραγουδίστρια Daphne Lawrence αποκαλύπτει αν έχει… μετανιώσει για τα τατουάζ που έχει κάνει στο σώμα της.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Daphne Lawrence, που θα προβληθεί σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»:





Ανακαλύπτουμε το ουράνιο τόξο της διατροφής! Ο Κωνσταντίνος Ξένος εξηγεί πού οφείλονται τα χρώματα των τροφών και τη σημαντική διατροφική αξία που έχει το κάθε χρώμα.

Ποια είναι τα πιο βρώμικα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας και πώς γίνεται ο καθαρισμός τους σε βάθος; Η δερματολόγος – αφροδισιολόγος Θεώνη Ματούλα, μας δείχνει πώς να καθαρίζουμε αντικείμενα που είναι “καταφύγιο” μικροβίων, καθώς και πώς γίνεται το σωστό πλύσιμο χεριών. Στη συνέχεια, ο Υγιεινολόγος Κωνσταντίνος Ντελέζος, κάνει live μέτρηση μικροβίων και τα αποτελέσματα… σοκάρουν!

