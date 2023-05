Πολιτισμός

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - ΑΠΘ: Μνημείο για τους φοιτητές που σκοτώθηκαν (εικόνες)

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου με τα ονόματα των 13 φοιτητών και φοιτητριών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έγιναν στο ΑΠΘ.

Μνημείο για τους συμφοιτητές τους που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τοποθέτησαν, στον αύλειο χώρο έξω από το κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι φοιτητικοί σύλλογοι των Τμημάτων Μαθηματικού, Φυσικού, Χημικού, Βιολογικού, Γεωλογικού, Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών, Χωροταξίας, Χημικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής, Γεωπονίας, Δασολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, ΠΤΔΕ, ΜΜΕ και ΣΟΦΕΘ.

«Το έγκλημα στα Τέμπη ήταν μία τραγωδία, χάσαμε τους συμφοιτητές μας. Χάθηκαν παιδιά που ήταν στη δική μας ηλικία, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας μέσα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι με αυτό το μνημείο θέλουμε να δείξουμε πως δε θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το έγκλημα και για αυτό το λόγο κάνουμε αυτή τη δράση, είπε κρατώντας μία αφίσα στα χέρια, η φοιτήτρια, από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ, Αθηνά Τσακαλοφίδου.

Στο μαρμάρινο μνημείο, αναγράφονται τα 13 ονόματα των νεκρών φοιτητών του δυστυχήματος, που φοιτούσαν σε τμήματα του ΑΠΘ, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ. Το μνημείο έγινε με πρωτοβουλία και έξοδα των φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκης, ενώ στη σημερινή εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι του συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού και του συλλόγου Καθηγητών του ΑΠΘ.

«Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την πρωτοβουλία που πήραν οι σύλλογοι φοιτητών της Θεσσαλονίκης για να στηθεί ένα μνημείο προς τιμήν των νεκρών φοιτητών του τραγικού δυστυχήματος. Αν υπάρχει κάτι και πρέπει να κρατήσουμε, μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το τραγικό δυστύχημα, είναι ότι η ζωή μας δε χωρά στη λογική του κόστους οφέλους. Οι ζωές μας πρέπει να μετράνε περισσότερο από τα κέρδη τους», επεσήμανε το μέλος του ΔΣ του συλλόγου Διοικητικού Υπαλλήλων του ΑΠΘ, Γιάννης Κουρμούλης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα των υποδομών, για τη σεισμική και αντιπυρική θωράκιση του ΑΠΘ.

Στην έναρξη της εκδήλωσης των αποκαλυπτηρίων του μνημείου τηρήθηκε από τους παριστάμενους φοιτητές, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους του ΑΠΘ, ενός λεπτού σιγή, ενώ στην σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του φοιτητικού Συλλόγου του Μαθηματικού τμήματος, Γιώργος Θεοδωρίδης, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των φοιτητών που ακολούθησαν μετά το δυστύχημα, καθώς και στις ενέργειες των φοιτητών προκειμένου να μη ξεχαστεί η τραγωδία. «Πήραμε όρκο ότι δε θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών συναδέλφων μας. Με τον αγώνα μας και τη συλλογική και οργανωμένη διεκδίκηση δεν θα επιτρέψουμε άλλα Τέμπη» είπε, μεταξύ άλλων, ο φοιτητής, Γιώργος Θεοδωρίδης.

