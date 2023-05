Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης αν κερδίσει θα φτιάξει κυβέρνηση κουρελού

Αν είναι πρώτο κόμμα έστω και μισή μονάδα η ΝΔ θα θελήσει να πάρει αυτή την ευκαιρία για να φτιάξει κυβέρνηση κουρελού με εκβιασμούς, με πιέσεις ακόμα και με αποστασίες» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Άρτα.

«Αν βγει πρώτoς ο Μητσοτάκης, θα φτιάξει κυβέρνηση κουρελού, με εκβιασμούς, με πιέσεις, ακόμα και με αποστασίες» προειδοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας από τον τόπο καταγωγής του, την Άρτα, όπου περιόδευσε σήμερα, στέλνοντας μήνυμα «νίκης». «Εγώ δεν ταξίδευα με το κρατικό αεροπλάνο για την προεκλογική εκστρατεία, ούτε όταν ήμουν πρωθυπουργός, γιατί δεν πίστευα ότι αυτό το κράτος είναι ιδιοκτησία κανενός. Άλλοι έχουν γεννηθεί πρίγκιπες και έχουν την αίσθηση ότι το κράτος και η χώρα τους ανήκει. Εγώ κατάγομαι από ένα ταπεινό, μικρό χωριό στα Τζουμέρκα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα της προηγούμενης κυβέρνησης για την περιοχή, στην προσπάθειά της «να βγάλει τον τόπο από την απομόνωση» και γι' αυτό πήγαν εκεί «111 εκατ. ευρώ», όχι μόνο σε κονδύλια όπως είπε, αλλά και σε «έργα πνοής» σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Ανέφερε συγκεκριμένα: Την ολοκλήρωση της Ολυμπίας και της Ιονίας Οδού, την ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής, που αποτελούσε «όραμα» των Αρτινών, το μεγάλο σχέδιο για την οριοθέτηση του 'Αραχθου ποταμού.

«Τέσσερα χρόνια τώρα τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ; Θαρρείς πως έχουν μια εκδικητική στάση, ιδιαίτερα με την Άρτα γιατί έχει κατ’ αυτούς την ατυχία να βγάλει έναν πρωθυπουργό με την Αριστερά και δεν το αντέχουν», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και κατηγόρησε την απερχόμενη κυβέρνηση ότι «απαξίωσε» τη Γεωπονική Σχολή, καταργώντας το ένα από τα δύο τμήματα, «ακύρωσε το σχεδιασμό για το τεχνολογικό αγροδιατροφικό πάρκο» της σχολής και το σχεδιασμό για «ορεινό πάρκο στα Θοδώριανα». Το «κυριότερο», όμως, τόνισε, είναι ότι «έχουν απαξιώσει το δημόσιο νοσοκομείο, ένα από τα σημαντικότερα περιφερειακά νοσοκομεία», αφήνοντάς το «χωρίς γιατρούς, χωρίς στελέχωση, χωρίς υποδομές».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής που «στενάζει» από την ακρίβεια και την «εκτίναξη» του κόστους παραγωγής. «Δεν έχουν τη δυνατότητα να σταθούν στα πόδια τους και θέλουν μια καλύτερη προοπτική για την επόμενη μέρα», είπε και τόνισε, απευθυνόμενος στους πολίτες που «βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα» ότι οι εκλογές της 21ης Μάη δεν είναι «εκλογές χαλαρής ψήφου», καθώς ο πρώτος και ο τρίτος θα έχουν τη δυνατότητα να σχηματίσουν κυβέρνηση και είναι κρίσιμο ποιος θα είναι πρώτος. Ζήτησε μάλιστα από τον κόσμο «να μην πιστεύει» τον κ. Μητσοτάκη όταν λέει ότι «δεν θα συνεργαστεί με το ΚΙΝΑΛ του κ. Ανδρουλάκη». «Αν είναι πρώτο κόμμα η ΝΔ και με μισή μονάδα διαφορά θα θελήσει να πάρει αυτήν την ευκαιρία για να φτιάξει κυβέρνηση κουρελού, με εκβιασμούς, με πιέσεις, ακόμα και με αποστασίες», προειδοποίησε ο Αλ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο που μπορεί να «ματαιώσει» αυτό σχέδιο, είναι η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που «θα ανοίξει το δρόμο για την «αλλαγή» και την «κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας».

Αναφερόμενος, δε, στα «πραγματικά διλήμματα», είπε: «Αλλάζουμε ή συνεχίζουμε να βουλιάζουμε», «θα συνεχίσει να μη βγαίνει ο λογαριασμός, να σώνεται το εισόδημα των νοικοκυριών την τρίτη εβδομάδα του μήνα, να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ ή θα δώσουμε ανάσα στα νοικοκυριά με αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών; Θα αφήσουμε το σχέδιο Μητσοτάκης για 700.000 υποθηκευμένα σπίτια να βγουν στον πλειστηριασμό ή θα επιβάλλουμε όρους και κανόνες δικαιοσύνης για να σώσουμε την περιουσία της μεσαίας τάξης;». «Αυτά τα διλήμματα, εγώ θα τα συμπυκνώσω με ένα δίλημμα: Μητσοτάκης ή αλλαγή; Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας από την επόμενη μέρα;», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας πως απέναντι σ' αυτό το δίλημμα «η μεγάλη πλειοψηφία έχει αποφασίσει γιατί αισθάνεται ότι δεν πάει άλλο πια, με την ακρίβεια, με την αισχροκέρδεια, με τη διαφθορά, με τις υποκλοπές και τις παράνομες παρακολουθήσεις, με τις απευθείας αναθέσεις, με την οικογενειοκρατία, με την εκτεταμένη αδικία που επικρατεί στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας».

Εξέφρασε, επίσης, τη «βεβαιότητα» ότι σ' αυτόν το νομό όχι μόνο θα είναι και πάλι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θα έχει αποτέλεσμα που θα θυμίζει «άλλες εποχές».

Εξάλλου, απαντώντας στις κατηγορίες ότι ο «ΣΥΡΙΖΑ μιλάει με τα συνθήματα της δεκαετίας του '80», σχολίασε ότι τα συνθήματα αυτά για την «αλλαγή» δεν αποτελούν «ιδιοκτησία κανενός, ανήκουν σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες» και πως «αν είναι επίκαιρα, ευθύνεται η Δεξιά που δεν άλλαξε», υποστηρίζοντας ότι «η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη ξεπέρασε και τον πατέρα του, την τριετία '90-93». «Αυτό που ζητάμε από του πολίτες είναι με την ψήφο και τη στάση τους να τους τρομάξουν το βράδυ των εκλογών. Διότι δυο τινά μπορούν να συμβούν. Είτε να πανηγυρίζουν τα καρτέλ, το κατεστημένο, αυτοί που ρυθμίζουν τις τιμές της αισχροκέρδειας, οι ισχυροί που έβγαλαν δισεκατομμύρια από την κρίση, είτε να πανηγυρίζει ο δημοκρατικός λαός για μια μεγάλη νίκη και την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος», υπογράμμισε, δηλώνοντας «βέβαιος ότι θα συμβεί το δεύτερο, ό,τι και να λένε τα παπαγαλάκια του συστήματος» και υπενθυμίζοντας ότι έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες δύο κάλπες όπως και στο δημοψήφισμα. «Το βράδυ των εκλογών δεν θα είναι η Άρτα γαλατικό χωριό, όλη η Ελλάδα θα αλλάξει χρώμα διότι όλη η Ελλάδα θέλει αλλαγή, θέλει ανάσα, θέλει δικαιοσύνη», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

