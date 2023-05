Πολιτική

Μητσοτάκης: Τις επόμενες 16 μέρες θέλω να μιλήσουμε μόνο για το μέλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δέσμευση μου η αύξηση των μισθών κατά 25% την επόμενη 4ετια. Η «σφαγή» των συνταξιούχων έχει όνομα, Κατρούγκαλος και Τσίπρας», τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

«Τις επόμενες 16 μέρες θέλω να μιλήσουμε μόνο για το μέλλον. Εμείς έχουμε σχέδιο. Έχουμε πρόγραμμα. Μακάρι να έχουν οι αντίπαλοί μας το θάρρος να αντιπαρατεθούμε επί προγραμματικών δεσμεύσεων», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σε Αμαλιάδα και Πύργο, όπου μίλησε σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχτούν.

«Να κοστολογήσουμε τις προτάσεις μας, να καταλάβουμε ποιοι πραγματικά μπορούν να κινηθούν εντός των ορίων της οικονομίας και ποιοι ξανακάνουν ακριβώς τα ίδια με αυτά που έκαναν το '14», είπε ο πρωθυπουργός. «Έβλεπα πάλι τον κ. Τσίπρα να παρουσιάζει το πρόγραμμά του. Και είδα ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια. Χρησιμοποιούσε τις ίδιες λέξεις, μέχρι και την ίδια εκφορά του λόγου με την περιβόητη ομιλία στη Θεσσαλονίκη το '14, όταν έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο και θα καταργήσει τις αυξήσεις όλες και θα μειώσει τους φόρους και τελικά είδαμε το αποτέλεσμα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στον Πύργο.

«Έχουμε κάνει λοιπόν, φίλες και φίλοι, σημαντικά βήματα προόδου. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και δεν πρέπει αυτή η πορεία να διαταραχθεί και αυτό τελικά είναι το ζητούμενο των εκλογών.

Ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε συμπράξεις δήθεν προοδευτικών που θα παρακάμψουν την εντολή του ελληνικού λαού και θα ξαναφέρουν στο τραπέζι αυτούς οι οποίοι θέλουν να αντικαταστήσουν τα ευρώ σας με "Δήμητρες", ο μόνος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να είναι πανίσχυρη η Νέα Δημοκρατία το βράδυ της 21ης Μαΐου», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Είναι δέσμευσή μου να αυξήσουμε τους μισθούς κατά 25% στην επόμενη τετραετία. Να πάει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος στα 950. Γιατί εμείς πήγαμε τον κατώτατο από τα 650 στα 780. Μπορούμε να πετύχουμε και αυτό το στόχο.

Και επειδή ακούω πολλά για τους συνταξιούχους και για το ΕΚΑΣ, θυμηθείτε λίγο ποιος έκοψε το ΕΚΑΣ, ποιος τσάκισε τις συντάξεις. Έχει όνομα αυτή η "σφαγή" των συνταξιούχων: Γιώργος Κατρούγκαλος και Αλέξης Τσίπρας. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό.

Εμείς τι κάναμε για τους συνταξιούχους; Από εμένα δεν πρόκειται να ακούσετε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν πράξη. Για πρώτη φορά, αυξήθηκαν οι συντάξεις έως και 8%. Κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, δεν είδαν αυτές τις αυξήσεις. Εμείς όμως τι κάναμε για την προσωπική διαφορά; Εμείς είπαμε, πολύ ωραία, υπάρχει πρόβλημα με την προσωπική διαφορά, ειδικά με τους χαμηλοσυνταξιούχους, θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε εκείνους τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά με έκτακτη βοήθεια, έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά με τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων», σημείωσε στον Πύργο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είδα έναν νεαρό πριν ο οποίος ήταν 17 χρόνων, Β' Λυκείου, θέλει να δώσει εξετάσεις του χρόνου. Του λέω, "πού θέλεις να πας;" Μου λέει "σε στρατιωτική σχολή". Του λέω, "ξέρεις, κάποιοι σου τάζουν τώρα" -προσέξτε την ανεντιμότητα, τρεις εβδομάδες πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις- "θα μπαίνετε όλοι χωρίς να γράφετε ουσιαστικά. Όλοι μια θέση στα πανεπιστήμια".

Όχι, φίλες και φίλοι. Όχι. Είναι ανέντιμο αυτό το οποίο κάνουν, απέναντι στα πάρα πολλά παιδιά τα οποία διαβάζουν και προσπαθούν να περάσουν στα πανεπιστήμια και στην επιβράβευση της δικής τους δουλειάς και της δικής σας ως γονείς που τα στηρίζετε», ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

«Τσακώνεται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και το τι έγινε το 1981. Τους λέω, εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται το 2023, τι γίνεται γι' αυτά τα νέα παιδιά. Πώς θα βελτιωθούν οι μισθοί, πώς θα πέσουν οι φόροι, πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα στηριχθούν οι αγρότες, πώς θα έχουμε καλύτερα νοσοκομεία, πώς θα έχουμε καλύτερα σχολεία, αυτή είναι η ατζέντα του μέλλοντος. Ας τσακώνονται αυτοί για το παρελθόν, δεν πειράζει, εμείς θα μιλάμε για το μέλλον και θα μιλάμε με έργα και όχι με λόγια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πρώτο μας χρέος, είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε, αν όχι να μηδενίσουμε, τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ξέρω πόσο πολύ έχετε πονέσει από αυτή την ιστορία. Αλλά είναι και αυτό μια εικόνα της Ελλάδος η οποία ανήκει πια στο παρελθόν. Η εικόνα της καινούργιας Ελλάδας την οποία χτίζουμε είναι ο καινούργιος δρόμος, ο οποίος πιστοποιεί κάτι στο οποίο αποδίδω πάντα πολύ μεγάλη σημασία, φίλες και φίλοι: τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων.

Διότι σήμερα είμαι υπερήφανος, τέσσερα χρόνια αφότου με εμπιστευτήκατε να κυβερνήσουμε τον τόπο μαζί, ότι οι κεντρικές μου προεκλογικές δεσμεύσεις που είχα δώσει εδώ στην Ηλεία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια στον ίδιο χώρο, τηρήθηκαν στο ακέραιο», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε πολίτες στην Αμαλιάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ