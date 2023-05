Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το “ευαγγέλιο” των 12 σημείων για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα της ΝΔ και διαχώρισε επί της ουσίας, την προγραμματική πρόταση του από όσα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με το οποίο δεσμεύεται έναντι των πολιτών και θα προσέλθει στις διερευνητικές εντολές μετεκλογικά, παρουσίασε το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης .

Ταυτόχρονα παρουσίασε τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στο οποίο ως γνωστόν επικεφαλής είναι ο Παναγιώτης Δουδωνής, και τιμητικά στη τελευταία θέση ο πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης, που είχε μαζί με τον Ηλία Κικίλια, την ευθύνη του συντονισμού και εκπόνησης του προγράμματος.

Πρόκειται για συνεκτικό πρόγραμμα 12 σημείων με έντονο σοσιαλδημοκρατικό και μεταρρυθμιστικό στίγμα, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες .«Ευαγγέλιο», όπως το χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «για την προγραμματική διαπραγμάτευση και τη συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας».

Άσκησε δριμεία κριτική στα κυβερνητικά πεπραγμένα της ΝΔ περιγράφοντας τις μεταρρυθμίσεις που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και διαχώρισε, επί της ουσίας, την προγραμματική πρόταση του από όσα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα, απέρριψε το «άλλα λέμε κι άλλα κάνουμε» και επανέλαβε τη θέση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει στη διαπραγμάτευση για το σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, εφόσον το κόμμα του λάβει ισχυρό διψήφιο ποσοστό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και ευθύνη όλων τους είναι τώρα η αναγέννηση της παράταξης και της πατρίδας. «Βλέπω το κλίμα σε όλη την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ισχυρό ποσοστό, που θα δημιουργήσει συνθήκες γενναίας αλλαγής για μια ισχυρή Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Οι 12 προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:

1. Αλλαγές στο κράτος

- Διαφάνεια: Όλες οι αποφάσεις στη Διαύγεια.

- Αξιοκρατία: Καμία πρόσληψη στο Δημόσιο εκτός ΑΣΕΠ.

- Αποκομματικοποίηση του κράτους και επιλογή Διοικητών Οργανισμών και Νοσοκομείων με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και 5ετή θητεία.

- Ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών.

2. Ανθρώπινα δικαιώματα

- Μία κοινωνία ανοικτή, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, για όλους τους πολίτες.

- Κατάργηση των διατάξεων του νόμου συγκάλυψης των υποκλοπών με νέα Εξεταστική Επιτροπή χωρίς απόρρητο.

3. Εργασία με κανόνες και αξιοπρέπεια

- Ο κατώτατος μισθός καθορίζεται μετά από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και άμεσο ξεπάγωμα των τριετιών.

- Κατάργηση των διατάξεων Νόμου της ΝΔ για ωράριο, απολύσεις, ΣΕΠΕ.

- Κανόνες για τις νέες μορφές εργασίες και τις πλατφόρμες.

- Νέο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους από 1/1/2024 με αυξήσεις που καλύπτουν τις απώλειες λόγω πληθωρισμού και αξιοκρατικό σύστημα μισθολογικής επιβράβευσης.

4. Αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

- Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και κατάργηση του άρθρου 10 του Νόμου 4999/2022.

- Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με Κέντρα Υγείας σε κάθε Δήμο.

- Κάλυψη όλων των κενών με μόνιμες προσλήψεις.

- Αύξηση των αμοιβών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά.

- Ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και δράσεις του κράτους.

- Χρηματοδότηση με 8% έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

5. Επένδυση στην Παιδεία

- Καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

- Εξωστρεφή Πανεπιστήμια, με σύνδεση με την παραγωγή, χρηματοδότηση της έρευνας. Αξιοκρατία στην ακαδημαϊκή εξέλιξη.

- Ενισχυτική διδασκαλία για την κάλυψη των ανισοτήτων.

- Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

- Ενίσχυση της ειδικής αγωγής για ένα πραγματικό σχολείο της συμπερίληψης.

- Ασφαλές σχολικό περιβάλλον και υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης για αντιμετώπιση των φαινομένων βίας.

6. Αξιοπρεπείς συντάξεις

- Καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

- Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς των νόμων ΣΥΡΙΖΑ/ΝΔ στις συντάξεις από 1/1/2024.

7. Δεύτερη ευκαιρία στους αδύναμους δανειολήπτες

- Επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας με επικαιροποίηση του νόμου του ΠΑΣΟΚ του 2010.

- Κανόνες για τη λειτουργία των funds.

- Εξόφληση οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, με «κούρεμα» 30%για τους συνεπείς.

- Ρύθμιση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με δίκαιη κατανομή του συναλλαγματικού κινδύνου.

- Χαμηλότερες δόσεις και σταθερό επιτόκιο για τους συνεπείς δανειολήπτες.

- Προστασία της αγροτικής γης.

8. Οι νέοι στην πρώτη γραμμή

- Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη νέων με πλήρη απασχόληση.

- Στήριξη για τις νέες μητέρες - Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών.

- Ενίσχυση του επιδόματος μητρότητας για τις μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες.

- Φορολογικά κίνητρα για νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες.

- Δημιουργία δεξαμενής 150.000 κατοικιών, που θα διατίθενται με χαμηλό ενοίκιο σε νέους.

- Κατασκευή νέων ποιοτικών φοιτητικών εστιών.

9. Δίκαιο προοδευτικό φορολογικό σύστημα

- Μείωση των φόρων στην εργασία.

- Μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και προσωπικής φροντίδας.

- Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, σε μονοπωλιακούς τομείς της οικονομίας.

10. Ανάπτυξη Made in Greece

- Εθνικό Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, με αλλαγή των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

- Περιφερειακή ανάπτυξη και διασύνδεση του τουρισμού με όλους τους κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα την αγροδιατροφή.

- Κίνητρα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προχωρούν σε συνεργασίες και δικτυώσεις και ειδικές γραμμές χρηματοδότησης για καινοτόμες- ψηφιακές επενδύσεις.

- Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας με ρήτρες συμπαραγωγής.

11. Περιβάλλον

- Επενδύσεις στα δίκτυα - πρόσβαση όλων των πολιτών στην παραγωγή ΑΠΕ με ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων.

- Δίκαιη μετάβαση για τις λιγνιτικές περιοχές.

- Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με σύγχρονα μέσα και ανανεωμένα σχέδια πρόληψης.

- Ενίσχυση των διαχειριστικών φορέων των οικοσυστημάτων.

12. Στήριξη των αγροτών

- Μείωση του κόστους παραγωγής με επιδότηση των αγροτικών εφοδίων, του κόστους ενέργειας και μεταφοράς των προϊόντων.

- Καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητου των επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων των αγροτών.

- Επικαιροποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης ΕΛΓΑ για κάλυψη καταστροφών που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

- Λύση του προβλήματος με τους εργάτες γης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ