“Ποιος Παπαδόπουλος;”: νέα επεισόδια που σκορπίζουν γέλιο (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, “Ποιος Παπαδόπουλος;”, χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία... γεύση από τα νέα, ξεκαρδιστικά επεισόδια.

Η κωμική σειρά «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 50

Ο Αρίστος είναι ακόμα θυμωμένος με την αποκάλυψη ότι η Μελίνα είχε πει τα πάντα στον αδερφό του τον Περικλή, και αρνείται να επιστρέψει στο σπίτι, παρόλο που όλοι ξενυχτάνε περιμένοντάς τον. Τώρα, όμως, έχει πεισμώσει πλέον και η Μελίνα, που θεωρεί υπερβολική την αντίδραση του άντρα της, νιώθει βαθιά προσβεβλημένη από το πώς της μίλησε. Κι ενώ ο Περικλής πιάνεται ακόμα και στα χέρια με τον αδερφό του και μαζεύει τα πράγματά του και επιστρέφει στη βάση του, όλοι οι υπόλοιποι παρελαύνουν από το γραφείο του Αρίστου προσπαθώντας να τον μεταπείσουν… αλλά μάταια. Έτσι, ο Θανάσης σκέφτεται ένα παρακινδυνευμένο σχέδιο για να «ζητήσουν συγγνώμη» ταυτόχρονα και ο Αρίστος και η Μελίνα… Αλλά αυτό το σχέδιο μάλλον θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα…

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑIΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 51

Όλοι προσποιούνται ότι τα πάντα στο σπίτι είναι μια χαρά για να μην καταλάβουν τίποτα τα αγόρια για τον μεγάλο τσακωμό του Αρίστου και της Μελίνας, σε σημείο που «παραχωρούν και μεγαλόψυχα» ο ένας στον άλλον το master bedroom. Ο Αρίστος βάζει καναπέ στο γραφείο του για να κοιμάται εκεί, ενώ η Μελίνα αποφασίζει να κοιμάται με τον Γιάννη και την Περιστέρα, που όμως θα καταλήξουν τελικά στο master bedroom για να ηρεμήσει το κεφάλι τους, προκαλώντας έτσι ένα μεγάλο μπέρδεμα στα αγόρια που εξακολουθούν να μην έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει πίσω απ’ την πλάτη τους… Στο μεταξύ, στο σχολείο ξεκινάει ο «μήνας εθελοντικής προσφοράς» για τους μαθητές και ο Αλέξανδρος έχει μια φαεινή ιδέα για να γλιτώσει τον κόπο του εθελοντισμού, εκμεταλλευόμενος τον παππού του τον Θανάση. Δυστυχώς, όμως, αυτό θα τον οδηγήσει σε έναν μεγάλο καβγά με τον Θάνο… Και ενώ υπάρχουν όλα αυτά τα «ανοιχτά μέτωπα» μέσα στο σπίτι, η Βιβή θα προφασιστεί ότι πάει να παραλάβει την αδερφή της από το αεροδρόμιο για να συναντήσει επιτέλους τον Περικλή που την παρακαλά… Δεν ξέρει, όμως, ότι την ίδια στιγμή η αδερφή της έρχεται Ελλάδα για να της κάνει έκπληξη… και μάλιστα θα φτάσει στη βίλα όταν η Βιβή έχει φύγει δήθεν για να την παραλάβει…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

https://www.antenna.gr/poiospapadopoulos

