“Μέριμνα” - Γιορτή της Μητέρας: Στείλε την ευχή σου με e-ανθοδέσμη αγάπης

Βοήθησε ένα παιδί που έχει χάσει τη μητέρα του, να λάβει τη στήριξη που χρειάζεται!

Η Μέριμνα, με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας, την Κυριακή 14 Μαίου, προσκαλεί για δεύτερη χρονιά όλες/ους να εορτάσουν την ημέρα με τη συμμετοχή τους στην εκστρατεία #anthodesmi_agapis

Ο στόχος της δράσης μας είναι να απαλύνουμε την οδύνη της απώλειας αγαπημένου προσώπου συμμετέχοντας στην καμπάνια ευαισθητοποίησης στηρίζοντας ένα παιδί που χάνει το γονιό του, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον που το κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Μέσω της δράσης αυτής, όποιος επιλέξει να προχωρήσει σε δωρεά, θα συνεισφέρει στην χρηματοδότηση ψυχικής στήριξης παιδιών και εφήβων που πενθούν την απώλεια της μητέρας τους. Με την κατάλληλη συμβουλευτική που παρέχει η Μέριμνα τα παιδιά αναπτύσσουν νέα ψυχικά αποθέματα για να διαχειριστούν το θρήνο τους.

Ο θρήνος είναι μία μακρόχρονη διεργασία στη διάρκεια της οποίας το παιδί βιώνει οδυνηρές αντιδράσεις καθώς προοδευτικά προσαρμόζεται στην απουσία της μητέρας του, αναπτύσσει έναν εσωτερικευμένο δεσμό μαζί της και επαναπροσδιορίζει την ιστορία της ζωής του.

Κάθε μητέρα ακόμα και αν δεν είναι κοντά μας Ζει για Πάντα στην Καρδιά μας!

Τρόπος συμμετοχής, 9 – 14 Μαΐου:

Μπες στο merimna/anthodesmi_agapis Όρισε αν θέλεις να κάνεις δωρεάς Γράψε την ευχή σου στη μητέρα της καρδιάς σου Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η e-ανθοδέσμη αγάπης θα αποσταλεί την ίδια στιγμή στο email που έχεις ζητήσει. Ευχαριστήριο email και στην συνέχεια απόδειξη σε περίπτωση δωρεάς θα σταλεί στο δικό σου email.

Οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι της Μέριμνας παρέχουν δωρεάν συμβουλευτική στήριξη και διευκολύνουν την προσαρμογή του παιδιού και της οικογένειας στην απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Το σύνολο συνεδριών για τη στήριξη κάθε παιδιού ή εφήβου για απώλεια γονιού από φυσικό αίτιο είναι τρεις περίπου μήνες. Η διάρκεια της στήριξης στην απώλεια γονιού από αιφνίδιο ή βίαιο θάνατο είναι ένα με δύο χρόνια.

Λίγα λόγια για τη Μέριμνα

Η «Μέριμνα» είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει φροντίδα σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή και την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Ιδρύθηκε το 1995 από εννέα επιστήμονες υγείας και παιδείας και αποτελεί τη μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα και στη Συμβουλευτική Πένθους για παιδιά και εφήβους. Παρέχει δωρεάν ιατρονοσηλευτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά με απειλητική για τη ζωή ασθένεια και τις οικογένειές τους μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, η οποία λειτουργεί στην Αττική και Συμβουλευτική Στήριξη στο Πένθος σε παιδιά που βιώνουν την απώλεια αγαπημένου προσώπου μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών στο Πένθος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, πραγματοποιεί εξειδικευμένες επιμορφώσεις για επαγγελματίες υγείας και παιδείας, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολικές κοινότητες, που βιώνουν είτε την σοβαρή ασθένεια, είτε την απώλεια. Περισσότερες πληροφορίες: www.merimna.org.gr

Λίγα λόγια για την απώλεια της μητέρας

Ο θάνατος της μητέρας είναι ένα οδυνηρό γεγονός στη ζωή ενός παιδιού και αποτελεί την αρχή μιας δύσκολης περιόδου γι’ αυτό. Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον ενός παιδιού που έχει χάσει την μητέρα του συχνά έρχονται σε δύσκολη θέση καθώς αναζητούν τον καλύτερο τρόπο να τα βοηθήσουν. Αναρωτιούνται πώς αισθάνεται το παιδί, ποιες επιπτώσεις θα έχει η σημαντική αυτή απώλεια στην εξέλιξή του και ακόμα τι να του πουν και πώς να το στηρίξουν.

Ποιες είναι οι ανάγκες ενός παιδιού που θρηνεί την απώλεια της μητέρας του;

Να κατανοήσει ακριβώς, τι συνέβη στο αγαπηµένο του πρόσωπο και γιατί.

Να έρθει σε επαφή και να εκφράσει τα συναισθήµατα που του προκαλεί η απώλεια.

Να διατηρήσει ζωντανή την ανάµνηση του αγαπηµένου του προσώπου.

Να αισθάνεται ότι µπορεί να συνεχίσει τη ζωή του και να επενδύσει σε άλλες σχέσεις.

Να δέχεται στήριξη από το περιβάλλον του.

Πώς στηρίζουµε το παιδί που θρηνεί;

Ενηµερώνοντάς το έγκαιρα, αξιόπιστα και µε απλά λόγια.

Ενθαρρύνοντάς το να εκφράσει τα συναισθήµατά του.

?ιευκολύνοντάς το να διατηρήσει την ανάµνηση του προσώπου που πέθανε.

Ενισχύοντας τη συµµετοχή του στο οικογενειακό πένθος.

Εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα στις συνθήκες ζωής του.

Παρέχοντας υποστήριξη σε σταθερή βάση.