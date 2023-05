Οικονομία

Συνέδριο ΕΑΣΕ: PLASTICITY- Ηγεσία χωρίς Αυτοματισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το 34ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ αναδεικνύει νέους τρόπους σκέψης και προσέγγισης στην ηγεσία.

Η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) διοργανώνει κι εφέτος το μεγάλο Συνέδριο Ηγεσίας με θέμα «Plasticity – Ηγεσία χωρίς Αυτοματισμούς».

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Μαΐου 2023, με χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο ANTΕΝΝΑ

Το Συνέδριο Ηγεσίας 2023 της ΕΑΣΕ θα εξετάσει γιατί είναι σημαντικό ένας ηγέτης να μπορεί να ξε-μάθει, να ξανα-σκεφτεί και να αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους άλλους γύρω του να κάνουν το ίδιο και να λειτουργήσει ως καταλύτης καινοτομίας στον σύγχρονο κόσμο, τον οποίο συνθέτουν διαρκείς ανατροπές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κοινωνικοί μετασχηματισμοί, απροσδόκητα γεγονότα και γεωπολιτικές εξελίξεις που απαιτούν νέους τρόπους σκέψης.

Το κύριο θέμα θα αναλύσει ο Charles Spinosa, διακεκριμένος σύμβουλος επιχειρήσεων και συγγραφέας οποίος θα αναφερθεί:

στις προσδοκίες που έχουν οι υφιστάμενοι από τους ηγέτες, σε εποχή ανατροπών

που έχουν οι υφιστάμενοι από τους ηγέτες, σε εποχή ανατροπών στο φόβο της αβεβαιότητας που ωθεί τους ηγέτες να οχυρώνονται πίσω από αυτά που ξέρουν

στην ανάγκη να ξεμάθουν ηγέτες και υφιστάμενοι αρκετά από αυτά που θεωρούν αυτονόητα

και υφιστάμενοι αρκετά από αυτά που θεωρούν αυτονόητα στις πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ηγέτες προκειμένου να ωθήσουν τους συνεργάτες τους σε εκτός-πλαισίου σκέψη

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ηγέτες προκειμένου να ωθήσουν τους συνεργάτες τους σε εκτός-πλαισίου σκέψη στις δεξιότητες που οι ηγέτες πρέπει να καλλιεργήσουν, όπως: η αυτογνωσία τους ηγετικού στυλ, η ανάγκη να αναζητούν την αλήθεια, και η ικανότητα να συνδέονται με αντιλήψεις και τρόπους συμπεριφοράς διαφορετικές από αυτές που είχαν συνηθίσει

Επίσης προβλέπεται και ειδική θεματική επικαιρότητας γύρω από τη γεωπολιτική και τις επιχειρήσεις όπου θα μιλήσει ο Alastair Levy, Advisor & thought-leader on geopolitics & risk, Former Global Director of Risk, McKinsey & Company.

Εμπειρίες Ηγεσίας στις συζητήσεις πάνελ που θα διεξαχθούν, θα ανταλλάξουν επί σκηνής την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι κ.κ. Πέτρος Τζαννετάκης, Αν. Δ/νων Σύμβουλος, Motor Oil, Κων/νος Μαύρος, CEO, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Δανάη Μπεζαντάκου, CEO, Navigator Shipping Consultants LTD, Έλενα Καλλονά, Managing Director, Jungheinrich Hellas LTD, Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO, Delloite Greece και Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣ της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώνεται με τη νέα ενότητα «Το Βήμα του Ηγέτη» όπου ο διακεκριμένος διαστημικός επιστήμονας δρ. Σταμάτιος Κριμιζής θα μιλήσει με θέμα: «Ένα ηγετικό άλμα στο διάστημα».

Επιπροσθέτως, η ΕΑΣΕ αξιοποιεί τον χώρο του κήπου του Μεγάρου Μουσικής διοργανώνοντας στο τέλος της πρώτης ημέρας, ένα απογευματινό networking event, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι οι σύνεδροι.

Το Σάββατο 27 Μαΐου, η θεματική του συνεδρίου επικεντρώνεται στον άνθρωπο, την ευτυχία, τα συναισθήματα και τη διαίσθηση. Θα μιλήσουν η συγγραφέας και ψυχολόγος κα Φωτεινή Τσαλίκογλου, η ηθοποιός κα Πέγκυ Τρικαλιώτη και ο ζωγράφος, σκηνογράφος κι ενδυματολόγος κ. Γιάννης Μετζικώφ Παπαδάκης, ενώ οι εργασίες του συνεδρίου κλείνουν μελωδικά με την εμφάνιση του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη.

Το συνέδριο θα είναι υβριδικό, θα πραγματοποιηθεί δηλαδή με φυσική παρουσία αλλά και με δυνατότητα παρακολούθησης live μέσω online πλατφόρμας.

Χορηγοί: COSMOTE, Edenred, G-logic, Green Properties, JUNGHEINRICH, Xerox, OTE Academy

Υποστηρικτές: AIG, Athenian Brewery, AVIS, BEWISE, DAIKIN, Designia Insurance Brokers, Linkage, TEIRESIAS, UNISON, VANTAGE

Χορηγοί Επικοινωνίας: ANT1, Direction Business Network

Η ΕΑΣΕ, ως φορέας ανάπτυξης, δημιουργίας και συνεργασίας, εκφράζει και εκπροσωπεί το ανώτατο επαγγελματικό μάνατζμεντ της χώρας από το 1986. Aριθμεί περί τα 500 μέλη, επαγγελματίες μάνατζερ, οι οποίοι διοικούν εταιρίες που απασχολούν περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και έχουν συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα €61 δισ. Κύριος σκοπός της ΕΑΣΕ είναι η συμβολή της στη βελτίωση του επιπέδου του ανώτατου μάνατζμεντ της χώρας και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μέσα από τις δράσεις στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα μέλη της σε επίπεδο γνώσης, βέλτιστων πρακτικών και κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, με τις προτάσεις της, προωθεί την υγιή επιχειρηματικότητα, τις πρωτοβουλίες και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Τσαβούσογλου: Η Δύση θέλει τον Κιλιτσντάρογλου γιατί τον ελέγχει

“Το Πρωινό”: Γιώργος Λιάγκας και Νατάσσα Θεοδωρίδου για το βίντεο κλιπ τους και... όχι μόνο (βίντεο)