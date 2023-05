Κοινωνία

Μενίδι: Αδέσποτη σφαίρα σε σχολική αίθουσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένοι γονείς και μαθητές καθώς είναι η 8η σφαίρα που εντοπίζουν μέσα σε ένα χρόνο εντός του συγκεκριμένου σχολείου.

Ακόμη μια αδέσποτη σφαίρα βρέθηκε καρφωμένη σε τζάμι δημοτικού σχολείου στο Μενίδι.

Η σφαίρα εντοπίστηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σε τζάμι παραθύρου της αίθουσας που κάνουν μάθημα τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού.

Ο Προέδρος κατευθείαν ειδοποίησε τις Αρχές όπου έφτασαν μετά από λίγο και περισυνέλλεξαν την σφαίρα.

Είναι η 8η σφαίρα που εντοπίζουν μέσα σε ένα χρόνο εντός του συγκεκριμένου σχολείου

Υπάρχει τεράστια ανησυχία τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από τους γονείς οι οποίοι μας λένε χαρακτηριστικά ότι καθημερινά ακούν πυροβολισμούς ενώ βρίσκουν αδέσποτες σφαίρες ακόμη και στις αυλές των σπιτιών τους

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ