Πόλεμος στην Ουκρανία; Η Βάγκνερ κατηγορεί το Κρεμλίνο για τις απώλειες

Ευθύνες σε Ρώσους αξιωματούχους για «τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες απέναντι στις μητέρες και τα παιδιά τους», επέρριψε ο ιδρυτής της Βάγκνερ, Πριγκόζιν.

Ο ιδρυτής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατηγόρησε σήμερα τον υπουργό Άμυνας της Ρωσίας και τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Βαλέρι Γκεράσιμοφ για τον θάνατο «δεκάδων χιλιάδων νεκρών και τραυματιών» Ρώσων μισθοφόρων της οργάνωσής του στην Ουκρανία.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από την υπηρεσία Τύπου της οργάνωσης, ο Πριγκόζιν είπε ότι οι δύο Ρώσοι αξιωματούχοι «θα φέρουν την ευθύνη για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες απέναντι στις μητέρες και τα παιδιά τους». «Θα το φροντίσω αυτό» πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Πριγκόζιν απείλησε ότι θα αποσύρει τους άνδρες τους από την πόλη Μπαχμούτ, την οποία προσπαθεί να καταλάβει η Ρωσία από το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορώντας το υπουργείο Άμυνας ότι δεν του παρέχει τα πυρομαχικά και τη στήριξη που χρειάζεται.

