Πολιτική

Βαρουφάκης για Τσίπρα: Με θλίβει να βλέπω μια ηθική τσουλήθρα, μια ηθική κατηφόρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή προσωπική επίθεση κατά του Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Σφοδρή επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από την Κόρινθο ο Γιάνης Βαρουφάκης. Κληθείς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, να σχολιάσει όσα είχε πει για εκείνον σε τηλεοπτική του συνέντευξή στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Βαρουφάκης απάντησε: "Δεν θα σχολιάσω αυτό που είπε, χθες, ο κ. Τσίπρας. Λυπάμαι, γιατί για κάποιο καιρό συμπορευτήκαμε όμορφα σε έναν ωραίο αγώνα. Με οποιονδήποτε έχω συμπορευτεί, έστω και για μία μέρα σε έναν ωραίο αγώνα, με θλίβει να βλέπω μια ηθική τσουλήθρα, μια ηθική κατηφόρα".

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο επικεφαλής του ”ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη” παρουσίασε τους υποψηφίους τού ψηφοδελτίου στην Κόρινθο. Αναφερόμενος, μάλιστα, σε έναν εξ αυτών, παρατήρησε ότι «συμβολίζει αυτή τη συμμαχία, τη σύμπλευση χώρων της Αριστεράς, οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές δεν ήμασταν μαζί και τώρα είμαστε». Αποδεικνύεται, έτσι, συνέχισε, ότι, «όχι μόνο είναι εφικτή η ενότητα της Αριστεράς, αλλά εάν παραμερίζουμε τα ”εγώ” μας, τις πικρίες μας, άνθρωποι των οποίων οι δρόμοι χώρισαν κάποια στιγμή -όχι για λόγους ιδεολογικής ή στρατηγικής διαφωνίας, αλλά για λόγους διαφωνιών τακτικής- αυτοί οι δρόμοι ξανασμίγουν. Εφόσον υπάρχει καλή θέληση και βάζουμε πάνω από όλα το συμφέρον των πολλών».

Χαρακτηρίζοντας, εξ άλλου, τη χώρα ως χρεοδουλοπαροικία, προσέθεσε πως «οι πολλοί υποφέρουν μία συστηματική λεηλασία, μία λεηλασία η οποία έχει πάρει πλέον μια επιστημονική μορφή, είναι επιστημονικά σχεδιασμένη η λεηλασία των ανθρώπων μας». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «στο πρώτο μνημόνιο ήταν μία επιδρομή βαρβάρων. Έδωσαν 110 δισ. στο πτωχευμένο ελληνικό κράτος για να πάνε στις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες, οι οποίες είχαν πτωχεύσει μετά τις ηλίθιες τοποθετήσεις που είχαν κάνει στην αγορά παραγώγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δεύτερο μνημόνιο ήταν η διάσωση των Ελλήνων τραπεζιτών, του Σάλλα και της παλιοπαρέας τους, και ταυτόχρονα η εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων. Ήταν και αυτό μια μορφή επέλασης των βαρβάρων».

Στο σημείο αυτό, όμως, ο Γ. Βαρουφάκης στράφηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία: Ακολούθησε, είπε, «το τρίτο μνημόνιο και, ιδίως, το τέταρτο, του Αυγούστου του 2018, που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το θράσος να ονομάσει ”έξοδο από τα μνημόνια”, -ήταν ο λόγος που ιδρύσαμε το ΜέΡΑ25 για να επιστρέψει το ΟΧΙ στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν η εποχή που η λεηλασία των πολλών απέκτησε επιστημονική μορφή, ήταν προϊόν μεγάλης σκέψης και συστηματικής προσπάθειας της ΕΚΤ, του ΔΝΤ, της Διεθνούς των τραπεζιτών και της ολιγαρχίας».

Ο επικεφαλής του ”ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη” έκλεισε με αυτά, που συνηθίζει να αποκαλεί τρεις ”ιερές χήνες”. Και πρώτα, «ο ”Ηρακλής” είναι ένας μηχανισμός απόσπασης περί των 70 δισ. ευρώ ιδιωτικής περιουσίας και μεταφοράς τους στα Cayman Islands». Δεύτερον, «το Χρηματιστήριο Ενέργειας, το οποίο θεμελιώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο του κ. Σταθάκη ο οποίος μας έλεγε ότι θα έχουμε να περιμένουμε μόνο φθηνό ρεύμα με την ίδρυσή του. Και μετά ήρθε η Μητσοτάκης ΑΕ και με την πρώτη αύξηση του ενεργειακού κόστους χρησιμοποιήθηκε αυτό το Χρηματιστήριο για να λεηλατούν δισ. κάθε μήνα, κάθε βδομάδα. Η τρίτη μαγική χήνα είναι το Υπερταμείο, το οποίο το ελέγχουν ξένοι δανειστές. Αυτό μόνο σε χώρες που βρίσκονται υπό κατοχή συμβαίνει αλλά ούτε και σε αυτές».

«Αυτές οι τρεις μαγικές χήνες είναι στο μυαλό των ολιγαρχών για τις εκλογές που έρχονται, ώστε κανένας να μην τις αγγίξει. Και τα τρία προγράμματα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κάνουν τα πάντα για να μην τις αγγίξουν» σημείωσε ο κ. Βαρουφάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Σκέρτσος - Τσαπανίδου για τον Κασιδιάρη και τις συνεργασίες (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Μητέρα κλείδωσε το βρέφος της στο αυτοκίνητο και πήγε για ψώνια

Απάτη “μαμούθ” στον Τύρναβο: Πώς άρπαξαν από ηλικιωμένο 335000 ευρώ