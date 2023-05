Life

Εκλογές 2023: Νικολαΐδης, Μιθριδάτης και Σερίφης μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές, που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο της μουσικής, διασταυρώνουν τα ξίφη τους, ενόψει των εκλογών στις 21 Μαΐου.

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από το τέλος της προεκλογικής περιόδου και ενώ αυξάνεται διαρκώς η ένταση στο προεκλογικό σκηνικό, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησαν τρεις υποψήφιοι βουλευτές από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο της μουσικής.

Όπως είπαν, εφόσον εκλεγούν θα μπορέσουν να συνεισφέρουν σημαντικά, ιδίως σε ότι αφορά τον χώρο του Πολιτισμού, τον οποίο γνωρίζουν καλύτερα λόγω της ιδιότητας τους, ενώ ξιφούλκησαν μεταξύ τους για την πολιτική της Κυβέρνησης την προηγούμενη 4ετία στον κλάδο τους, αλλά και για την απόφαση να κριθεί ως διατηρητέα η χρήση των κινηματογράφων «ΙΝΤΕΑΛ» και «ΑΣΤΟΡ».

ο Μιθριδάτης αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν αμέσως μετά απο την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του.

Στην συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου συμμετείχαν:

ο ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης, υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών

ο τραγουδοποιός, τραγουδιστής και εικαστικός Μιθριδάτης Χατζηχατζόγλου, υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης στην εκλογική περιφέρεια Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και

ο γνωστότερος ως “DJ Rico”, Βαγγέλης Σερίφης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου:

