Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της μεταπολίτευσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τίποτα στην Ελλάδα του 2023 δεν θυμίζει την Ελλάδα του 2019, μιλώντας σε κομματική συγκέντρωση στην Πάτρα.

«Θα είμαι και πάλι ο πρωθυπουργός με τη δική σας ισχυρή εντολή την 21η Μαΐου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πάτρα. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η φετινή άνοιξη φέρνει και τη νέα νίκη, τη νέα τετραετία της αυτοδύναμης Ελλάδας και της αυτοδύναμης ΝΔ».

«Ελάτε να βάλουμε μαζί το στοίχημα ότι θα είναι γαλάζια και η Αχαΐα», συνέχισε. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα ποτάμι που ενώνεται και θα πει όχι δεύτερη φορά στη συμφορά και θα δώσει δεύτερη εντολή στην προκοπή.

«Οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της μεταπολίτευσης. Θα κρίνουν αν θα πάμε μπροστά ή πίσω», υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε τις κρίσεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση από το 2019 και τόνισε πως η οικονομία έμεινε όρθια και η κοινωνία, παρά την προσπάθεια κάποιων να διχάσουν, έμεινε δυνατή και ενωμένη.

«Πολιτεία και πολίτες μαζί κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες», πρόσθεσε και υπενθύμισε τις δεσμεύσεις που είχε δώσει το 2019. «Όλα αυτά για τα οποία δεσμεύτηκα, ναι, τα κάναμε», συμπλήρωσε και αναφέρθηκε αναλυτικά στις μειώσεις φόρων και εισφορών, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στις αυξήσεις στις συντάξεις και την ενίσχυση εκείνων που έχουν προσωπική διαφορά με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, στα ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών και στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας που βρίσκεται ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

«Η σημασία της επενδυτικής βαθμίδας έχει ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Υπό μία προϋπόθεση: να έχουμε μετά τις εκλογές ισχυρή κυβέρνηση της ΝΔ. Και τότε δεσμεύομαι προσωπικά η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα πριν το τέλος του 2023», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τίποτα στην Ελλάδα του 2023 δεν θυμίζει την Ελλάδα του 2019. «Η χώρα σκορποχώρι, στην οποία δεν διέκριναν σύνορα στη θάλασσα και τα ήθελαν ορθάνοιχτα στη στεριά δεν υπάρχει πια. Στον Έβρο ο φράχτης επεκτείνεται και οι παράνομες εισροές μεταναστών έχουν σχεδόν μηδενιστεί», υπογράμμισε.

«Δικός μας αντίπαλος είναι η ακυβερνησία και κάθε συνεργασία που οδηγεί σε παραλυσία»

«Είναι ένα συμπαγές και κοστολογημένο σχέδιο. Ο πρώτος στόχος, αδιαπραγμάτευτος για μένα. Θα αυξήσουμε τους μισθούς κατά 25% σε μία τετραετία. Θα έχουμε επιτέλους νέο μισθολόγιο για το δημόσιο και θα έχουμε επιπλέον φοροελαφρύνσεις. Θα καταργήσουμε σταδιακά το τέλος επιτηδεύματος. Θα μειώσουμε τα τεκμήρια διαβίωσης και τις εργοδοτικές εισφορές. Μπορούμε να τα πετύχουμε. Η ανεργία στο τέλος του 2027, θυμηθείτε τα λόγια μου, θα είναι κάτω του 8%», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πάτρα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεύτερος προσωπικός του στόχος είναι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας. «Θα βάλουμε τέλος τα ράντζα και θα μειώσω στο μισό το χρόνο εξυπηρέτησης των ασθενών», είπε μεταξύ άλλων.

«Μέχρι το 2027 το 80% των αναγκών μας σε ηλεκτρικό ρεύμα θα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», τόνισε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε πως η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατή παντού, από τις Βρυξέλλες μέχρι το αμερικανικό Κογκρέσο και πως η χώρα μας μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο, σε πρωταγωνιστή.

«Τα εξοπλιστικά μας προγράμματα θα ολοκληρωθούν. Το 2028 θα παραλάβουμε τα πρώτα F35 πέμπτης γενιάς και θα έχουν ως βάση τους την Ανδραβίδα», έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα είπε ότι το πρόγραμμα της ΝΔ συναντά απέναντι έναν ΣΥΡΙΖΑ που αποδεικνύει ότι παραμένει αδιόρθωτος, μίζερος και σκοτεινός σαν τα διαφημιστικά του μηνύματα. «Μέχρι και τις αγκινάρες μαύρες τις είχε. Μη σας πιάνει η καρδιά σας με την ψεύτικη μαυρίλα. Θα τους στείλετε εσείς το λογαριασμό στην κάλπη γιατί δεν είναι αυτή η Ελλάδα του 2023. Τα ίδια έκανε και όταν έκλεισε τις τράπεζες, όταν μας φόρτωσε τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, όταν τσάκισε τους συνταξιούχους, αλλά και μετά όταν τον καταδίκασε ο λαός. 4 χρόνια τώρα μας έκανε εντύπωση πως λέει όχι. Όχι ακόμα και στο όχι της Δημοκρατίας απέναντι στη Χρυσή Αυγή», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

«Από τη σύγκρουση προτιμώ τη σύγκριση. Δεν μπορείς να έχεις κάνει κεντρικό σύνθημα το ‘δικαιοσύνη παντού' και να έχεις στο πλευρό σου τον ένοχο 13-0 αμετάκλητα καταδικασμένο κ. Παππά. Δεν μπορείς να καμαρώνεις για την αριστεία όταν ζητάς τα παιδιά να μπαίνουν στα πανεπιστήμια όταν γράφουν 1 και 2», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στη σύγκριση προγραμμάτων και συνέπειας ο κ. Τσίπρας δίνει λευκή κόλλα, κλέβοντας από το ΠΑΣΟΚ και το συμβόλαιο για την αλλαγή. «Ο στόχος του είναι η σύγχυση και το πολιτικό χάος», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνει το μάτι στις ψήφους του Κασιδιάρη. Επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απών. Η διάταξη που ψηφίσαμε στάθηκε στο δικαστήριο και οι μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής αποκλείστηκαν από την κάθοδό τους στις εκλογές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και ανέφερε ότι «δικός μας αντίπαλος είναι η ακυβερνησία και κάθε συνεργασία που μπορεί να γίνει παραλυσία».

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα δεν πρέπει να ρισκάρει όσα πέτυχε φεύγοντας από το δρόμο της σιγουριάς και της προόδου. «Δεν γίνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να προσβάλλει τους πολίτες με τη θέση ότι πρωθυπουργός θα είναι ένας άγνωστος χ. Καλό να μετράμε το μπόι μας και όχι τη σκιά μας. Όσο αυτοί τσακώνονται για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, εμείς θα μιλάμε για το μέλλον της πατρίδας μας», υπογράμμισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους σε αυτοκίνητο: Η ποινή στην μητέρα

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο και για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας