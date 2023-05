Αθλητικά

Μπαλτάκος: Ο τελικός Κυπέλλου θα γίνει στο Αγρίνιο ή...

Τι είπε ο Πρόεδρος της ΕΠΟ για το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα, τα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας από Δημάρχους και τις αντιδράσεις των ομάδων.

Το γήπεδο του Αγρινίου βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον τελικό του Κυπέλλου, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Παναγιώτης Μπαλτάκος.

Αναλυτικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ δήλωσε στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων τα εξής:

Για την πιθανότητα να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο Αγρίνιο: «Το Αγρίνιο είναι μια από τις επιλογές για τον εξής απλό λόγο: όπου και να διεξαχθεί ο τελικός, θα πρέπει το γήπεδο να διαθέτει VAR. VAR έχουν τα γήπεδα των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Λαμίας και της Τρίπολης. Αν πάμε σε γήπεδο που δεν έχει VAR, είναι ζήτημα αν προλαβαίνουμε να τοποθετήσουμε όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται. Επομένως, το Αγρίνιο είναι μία από τις επιλογές μας».

Για το που χάλασε η συμφωνία με τον Αχιλλέα Μπέο για τη διεξαγωγή του τελικού στο Πανθεσσαλικό: «Ο κ. Μπέος μου μετέφερε πως οι παράγοντες και οι φορείς της πόλης έχουν ακόμη νωπές τις μνήμες από τα γεγονότα του 2017 και πως ο ίδιος δεν θέλει να πάει κόντρα στους φορείς της πόλης, μιας κι έρχονται και οι εκλογές».

Για το ενδεχόμενο ο τελικός να γίνει με κόσμο των δύο ομάδων: «Αυτός ο πανηγυρικός χαρακτήρας είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε, αλλά είναι και το πρόβλημα για να μη δέχονται δήμαρχοι διαφόρων πόλεων, όπως ο κ. Μπέος, τη διεξαγωγή του. Κάτι για το οποίο η ΕΠΟ δεν έχει ευθύνη κι ούτε μπορεί να παρέμβει. Αρνούνται τον τελικό για το φόβο των επεισοδίων. Θα θέλαμε, λοιπόν, τελικό με κόσμο, αλλά λόγω των αρνήσεων των δημάρχων, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε για προσκλήσεις και κεκλεισμένων των θυρών. Αυτό είναι κάτι που λυπεί την ΕΠΟ, αλλά είμαστε αναγκασμένοι να δούμε την πραγματικότητα και να πάμε σε ονομαστικές προσκλήσεις».

Για την οριστική απόφαση και το γήπεδο του τελικού και τις συνθήκες του:« Την επόμενη εβδομάδα θα έχει λήξει το θέμα. Με τον α ή β τρόπο. Εμείς δεν έχουμε στείλει επιστολές σε πόλεις. Οι δήμαρχοι μας παίρνουν τηλέφωνο και προτείνουν να διοργανώσουν τον τελικό στην πόλη τους. Αλλά δεν θέλουν κόσμο, μόνο με προσκλήσεις».

Για τις θέσεις των ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ:«Η θέση τους είναι τελικός με κόσμο. Οι ομάδες θέλουν τον κόσμο τους κοντά. Κι η ΕΠΟ το ίδιο θέλει. Αλλά κανείς μας δεν μπορεί να επιβάλλει τα θέλω του στις Δημοτικές Αρχές, επομένως θα πάμε με τη λογική των ονομαστικών προσκλήσεων».

Για τον διαιτητή του τελικού: «Η απάντηση είναι απλή. Διαιτητής θα είναι αυτός που θα οριστεί από την ΚΕΔ. Βάσει του καταστατικού της ΕΠΟ και της UEFA, δεν μπορεί η Ομοσπονδία να παρέμβει στα έργα του αρχιδιαιτητή. Αυτός αποφασίζει. Μάλιστα, βάσει καταστατικού, η ΕΠΟ μόνο ενημερώνει. Επομένως, διαιτητής του τελικού θα είναι αυτός που θα αποφασιστεί από τον κ. Στιβ Μπένετ».

Για τον διαιτητή που ακύρωσε την άφιξή του στην Ελλάδα για το Άρης-ΑΕΚ και για εκείνον που συμφώνησε μεν αλλά δεν κατέστη δυνατό δε να ταξιδέψει στη χώρα μας: «Αφενός δεν μπορώ να αναφέρω τα ονόματα επειδή δεν τα ξέρω, αφετέρου δε θέλω και να τα μάθω. Αυτό που μου μετέφερε η ΚΕΔ είναι πως εκείνος που είχε οριστεί για το παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το ακύρωσε, με το που βγήκε η επιστολή Τσέφεριν ότι δε θα συνδράμει άλλο η UEFA. Για τον άλλο διαιτητή, από άλλη Συνομοσπονδία, γνωρίζω πως ήταν Elite διαιτητής, αλλά δεν μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να του εκδώσει VISA μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Λόγω της συνθήκης Σένγκεν χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να βγει η VISA. Ο κόσμος, βέβαια, πιστεύει διάφορα, είναι μέσα στην καχυποψία, αλλά πρέπει να μάθει και την αλήθεια».

Για την επιστολή του Αλεξάντερ Τσέφεριν στην ΕΠΟ και το αν πρέπει να γίνει κάποια έρευνα από την ΟΥΕΦΑ για τα όσα συνέβησαν στα πρόσφατα ματς, αλλά και τους Πολωνούς διαιτητές του ΑΕΚ – Άρης: «Αναφορικά με τους Πολωνούς, εμείς επίσημα δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την UEFA ότι έχει ξεκινήσει κάποια έρευνα. Είναι δημοσιογραφική πληροφορία. Φυσικά και δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της UEFA για το αν θα κάνει κάποια περαιτέρω έρευνα για τα υπόλοιπα περιστατικά».





