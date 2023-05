Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός: Ισοφάρισαν τη σειρά οι Τούρκοι

Ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες του να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, αλλά οι Τούρκοι αποδείχτηκαν πιο ψύχραιμοι στο φινάλε και τα πάντα πλέον θα κριθούν στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 73-69 από τη Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο ματς στην Κωνσταντινούπολη και μετά την ισοφάριση σε 2-2 από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Τρίτη (9/5, 21:30), στο Game 5, τελευταίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο φάιναλ φορ του Κάουνας. Η... παράδοση πάντως είναι με το μέρος του Ολυμπιακού, αφού δεν έχει αποκλειστεί ποτέ σε Game 5, όταν έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα στο παρκέ, με την άμυνα σε πρώτο πλάνο και για τις δύο ομάδες. Το ματς ήταν... θρίλερ μέχρι το τέλος, αλλά οι Πειραιώτες που είδαν τους ψηλούς τους να χρεώνονται νωρίς με φάουλ, «πλήρωσαν» την αστοχία από τη γραμμή του τριπόντου (7/25). Ο Σακίελ ΜακΚίσικ είχε 20 πόντους και με δικά του τρίποντα στο τέλος «κρατούσε» τον Ολυμπιακό, όταν ο Πιερ πέτυχε τρία μεγάλα τρίποντα για την ομάδα του στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης στην Ulker Sports Arena, τα οποία έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων. O Βεζένκοφ έμεινε στους 2 πόντους, ο Σλούκας στους 3, ο Πίτερς στους 2, με τον Φαλ και τον Κέιναν να μετρούν από 12 πόντους.

Οι Πιερ (17π., με 4/6 τρίποντα) και Ντόρσεϊ (16π.) ήταν οι κορυφαίοι της Φενερμπαχτσέ που πήρε ενέργεια από την... κολασμένη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοί της.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-33, 48-49, 73-69

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά και προηγήθηκε με 0-5 από τρίποντο του Κέιναν και καλάθι του Βεζένκοφ. Όμως τα τέσσερα άστοχα τρίποντα των Πειραιωτών που ακολούθησαν έδωσαν την ευκαιρία στη Φενερμπαχτσέ ν’ απαντήσει με σερί 7-0 και να προηγηθεί με 7-5 (από Ντόρσεϊ, Καλάθη και τρίποντο Πιερ). Οι γηπεδούχοι ξέφυγαν και με +5 (12-7) μετά το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε φρενήρη ρυθμό, με τον Ουόκαπ να βρίσκει επιτέλους στόχο έξω από τα 6.75, για το 12-10. Φαλ και Παπανικολάου ισοφάρισαν σε 14-14

Ο Ιτούδης απέσυρε τον Καλάθη (μπήκε ο Γκούντουριτς) δίπλα στον Ντόρσεϊ, ενώ ο Μπλακ πήρε τη θέση του Φαλ, όταν ο Γάλλος σέντερ υπέπεσε σε δεύτερο φάουλ. Ήταν σειρά και του «δήμιου» της Φενέρ στο Game 3, Kώστα Σλούκα να πατήσει στο παρκέ της Ulker Sports Arena, υπό τις αποδοκιμασίες των Τούρκων φιλάθλων, στη θέση του Κέιναν. Το 17-14 από γκολ φάουλ του Γκούντουριτς βρήκε απάντηση από τον Μπλακ (17-17), ενώ ο Καλάθης διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου, με 1/2 βολές από φάουλ του Μπλακ. Η Φενέρ είχε 12 ριμπάουντ έναντι 6 του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να μετρούν και 2/8 τρίποντα. Ο Ντόρσεϊ μετρούσε 6 πόντους, ο Πιερ 5, την ώρα που οι πόντοι ήταν πιο μοιρασμένοι για τους «ερυθρόλευκους» (4 Παπανικολάου και από 3 οι Κέιναν, Ουόκαπ και Μπλακ).

Με ΜακΚίσικ και Λαρεντζάκη νέα πρόσωπα, δίπλα σε Σλούκα, Βεζένκοφ και Μπλακ, μπήκε στο 2ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός. Ο Μπλακ υπέπεσε σε δεύτερο φάουλ (στον Μότλεϊ που έκανε το 19-17) και ο Μπαρτζώκας υποχρεώθηκε να ρίξει τον Μπόλομπόι, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στα πρώτα τρία ματς των πλέι οφ με τη Φενερμπαχτσέ. Κι εκείνος από ασίστ Σλούκα, κάρφωσε στην πρώτη φάση μετά την είσοδό του, 18-19. Ο Έντουαρντς πέρασε αντί του Ντόρσεϊ στο παρκέ για τη Φενέρ. Η ομάδα του Πειραιά χάρη στους πόντους του Σλούκα ξέφυγε με +4 (21-25). Όμως, ο Ιτούδης έστελνε εν συνεχεία δύο φόργουορντ στην κορυφή για να κλείνουν τους διαδρόμους στον Σλούκα. Αν και πήραν ελεύθερα σουτ, οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήταν άστοχοι στα επόμενα λεπτά, με αποτέλεσμα ένα επιμέρους σκορ 11-2 της Φενέρ, χάρη στο οποίο από το -4 βρέθηκε εκείνη στο +5 (32-27). Παίκτης «κλειδί» της τουρκικής ομάδας ήταν ο Έντουαρντς που πέτυχε 9 πόντους! Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει στην άμυνα, να κλέβει μπάλες και ισοφάρισε, σε 32-32, με ΜακΚίσικ και Κέιναν (2ο εύστοχο τρίποντο). Η ομάδα του Πειραιά πήγε προηγούμενη με έναν πόντο (32-33) στ’ αποδυτήρια στο ημίχρονο, με 1/2 βολές του Μπόλομποϊ από φάουλ του Έντουαρντς.

Κορμιά έπεσαν στην 3η περίοδο, διάστημα στο οποίο οι δύο αντίπαλοι πέτυχαν από 16 πόντους. Οι Πιερ, Καλάθης και Χέιζ «τρυπούσαν» την άμυνα της ελληνικής ομάδας και διατηρούσαν σε απόσταση αναπνοής τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός είδε και τον Ουόκαπ να φτάνει τα 3 φάουλ με τον Σλούκα να παίρνει τη θέση του. Ο Κέιναν, όμως έδινε λύσεις στους Πειραιώτες, για το 44-49 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 4-0 (2/2 ο Γκούντουριτς και Μότλεϊ), για το 48-49 στο 30ό λεπτό.

Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Χέιζ διεύρυναν σε 10-0 το σερί της Φενερμπαχτσέ που προηγήθηκε ξανά με +5 (54-49). Ο Φαλ που είχε επιστρέψει στο παρκέ νίκησε τους ψηλούς των γηπεδούχων (54-51). Αμέσως μετά, όμως τον νίκησε ο ψηλός της Φενέρ, Τζόναθαν Μότλεϊ στη ρακέτα (56-51). Ο Πίτερς κράτησε τον Ολυμπιακό κοντά στο σκορ, ενώ λίγο αργότερα το γκολ φάουλ του ΜακΚίσικ σήμανε την ισοφάριση (56-56). Ο ΜακΚίσικ ξανάδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό μπαίνοντας άφοβα στη ρακέτα της Φενέρ (56-58). Με πέντε λεπτά εναπομείναντα χρόνο ο Μότλεϊ έφερε το παιχνίδι στα ίσα (58-58) και το θρίλερ θα... συνεχιζόταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ο ΜακΚίσικ έδινε συγκλονιστικές μάχες και κέρδιζε φάουλ, για το 59-60 με δικές του βολές. Όμως, ο ίδιος άφησε μόνο του τον Πιερ έξω από τη γραμμή του τριπόντου (62-60). Όταν ο Χέιζ πήρε το 4ο φάουλ του Ουόκαπ, η Φενερμπαχτσέ ξέφυγε με +3 (64-61), αφού ο Φαλ είχε 1/2 από τη γραμμή των βολών πριν. Ο Πιερ πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο, για το 67-61, με εναπομείναντα χρόνο 2:42΄΄. Ο Φαλ με φόλοου από άστοχο λέι απ του Ουόκαπ μείωσε σε 67-63.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλή άμυνα στον Μότλεϊ, αλλά ο Παπανικολάου μόνος από την κορυφή αστόχησε σε τρίποντο. Και ο Ντόρσεϊ απάντησε με δικό του τρίποντο (70-63). Ο ΜακΚίσικ κράτησε ζωντανό τον Ολυμπιακό (70-66) με δικό του τρίποντο. Ο Πιερ όμως ευστόχησε σε τρίτο τρίποντο (73-69). Απάντησε με νέο τρίποντο ο ΜακΚίσικ (73-69). Ο Ντόρσεϊ αστόχησε για τρεις, πήρε το επιθετικό ο Χέιζ και ήταν κι αυτός άστοχος για δύο. Ο Χέιζ έπαιξε... άμυνα με το πόδι στην επόμενη επίθεση του Ολυμπιακού, απέμεναν 13΄΄ και οι Πειραιώτες είχαν την μπάλα. Ο Ουόκαπ μπερδεύτηκε στην τελευταία επίθεση, ο Φαλ μάζεψε την μπάλα αλλά πάσαρε στο... πουθενά και απέμεναν 2,4΄΄ της Φενέρ που ήταν πλέον αγκαλιά με την ισοφάριση σε 2-2.

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Πουκλ (Σλοβενία), Ντιφαλά (Γαλλία)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 9, Μπίρσεν, Έντουαρντς 8, Χέιζ 12 (3), Πιερ 17 (4), Τζεκίρι 2, Γκούντουριτς 4, Ντόρσεϊ 16 (2), Καλάθης 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Κέιναν 12 (2), Λαρεντζάκης, Φαλ 12, Σλούκας 3, Βεζένκοφ 2, Παπανικολάου 4, Μπόλομποϊ 3, Πίτερς 2, Μπλακ 3, ΜακΚίσικ 20 (3)

