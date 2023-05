Πολιτική

Τσίπρας: Το δίλημμα των εκλογών είναι “Μητσοτάκης ή αλλαγή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό και αναφέρθηκε στο συμβόλαιο με την κοινωνία που παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες.

Άνοιγμα στους πολίτες όλων των πολιτικών αποχρώσεων ανεξάρτητα από το τι είχαν ψηφίσει έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από την Πρέβεζα, ενώ άφησε αιχμές προς τις ηγεσίες των άλλων κομμάτων της αριστεράς λέγοντας ότι «εχθρός μας και αντίπαλός μας είναι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον χαρακτήρα των εκλογών και έβαλε το τελικό του δίλημμα: «Οι εκλογές της 21ης Μάη είναι οι πρώτες με απλή αναλογική, αλλά ψηφίζουμε για το ποιος θα κυβερνήσει. Είναι βέβαιο ότι το κόμμα που θα έλθει πρώτο θα έχει την δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση. Μην ακούτε τι σας λένε. Δεν υπάρχουν επαναληπτικές εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης, δια του κ. Σκέρτσου αποκάλυψε τις προθέσεις του, αν είναι και μισή μονάδα μπροστά θα αξιοποιήσει την δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, είτε με εκβιασμούς, είτε με πιέσεις, είτε με αποστασίες ξέρουν καλά από αυτά, έχουν το know how. Θα επιχειρήσει να φτιάξει κυβέρνηση κουρελού από την πρώτη Κυριακή. Δεν υπάρχουν διπλές εκλογές. Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη. Η ψήφος έχει αντιστοίχιση με τις βουλευτικές έδρες, αλλά έχει και βαρύτητα. Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για να φτιάξει κυβέρνηση κουρελού και να μείνει άλλη μία τετραετία μόνο με έναν τρόπο μπορεί να ανατραπεί με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 21ης Μαίου. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους προοδευτικούς, δημοκράτες πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην αλλαγή και στην συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης την επόμενη ημέρα των εκλογών».

Ακολούθως κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν: «ποιος θέλουμε να πανηγυρίζει στις 21 Μάη, οι ισχυροί, τα καρτέλ, τα συμφέροντα ή όλοι οι πολίτες; Στις 21 Μαΐου αποφασίζουμε αν αλλάζουμε ή συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Αν θα συνεχίσει η ίδια κατάσταση να μην μπορούν τα νοικοκυριά να τα βγάλουν πέρα ή θα αλλάξουμε». Έβαλε και το τελικό δίλημμα: «Μητσοτάκης ή αλλαγή; ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ή Μητσοτάκης;».

Ποιος θέλουμε να πανηγυρίζει το βράδυ των εκλογών; Τα καρτέλ ή οι πολίτες; pic.twitter.com/gF4tyFYTOD — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 5, 2023

Στο σύνθημα «Αλέξη γερά να φύγει η δεξιά» ο κ. Τσίπρας απάντησε «αυτό το σύνθημα να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση της Δεξιάς από την μεταπολίτευση, είναι το συναίσθημα της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν. Και εμείς δεν απευθυνόμαστε μόνο στους αριστερούς, απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες, κεντρώους, δεξιούς και αριστερούς και τους λέμε, αυτό που αισθάνεστε ότι δεν πάει άλλο με την τρομακτική διεύρυνση των ανισοτήτων, με αυτή την καθημερινή οδύνη, που δεν μπορούν να πάνε ούτε στο σούπερ μάρκετ, που δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος, που δεν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, αυτή η οδύνη πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί ο μισθός να εξανεμίζεται πριν ή την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Ως εδώ με την αισχροκέρδεια, με την ακρίβεια με την οικογενειοκρατία.

Η ακρίβεια μπορεί να είναι εισαγόμενη αλλά η αισχροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη έχει την σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησή του. Διότι δεν είναι δυνατόν η χώρα μας να είναι η χώρα με την ακριβότερη τιμή ενέργειας και βενζίνης στην Ευρώπη και να έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρώπη μαζί με την Βουλγαρία. Αυτή η συνταγή δεν έτυχε πέτυχε, γιατί την ίδια ώρα βλέπουμε καμιά 15νταριά επιχειρήσεις να έχουν ρεκόρ εικοσαετίας. Την στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ο κ. Μητσοτάκης κράτα υψηλά τους έμμεσους φόρους για να γεμίζει τα δημόσια ταμεία ώστε να δίνει κάποια επιδόματα. Κατάντησε τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια. Όλα ένα pass αλλά πουθενά δεν πας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Στο σύνθημα των συγκεντρωμένων «Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Θέλω να αφιερώσω αυτό το σύνθημα στις φίλες και στους φίλους των υπόλοιπων αριστερών δυνάμεων στην χώρα, να τους πω ότι αν υπάρχει μία παρακαταθήκη από τους αγώνες και τις κατακτήσεις του λαού μας για την αλλαγή και την δημοκρατία είναι να θυμόμαστε ότι ο εχθρός μας απέναντί μας δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο εχθρός μας είναι ένας: η δεξιά του κ. Μητσοτάκη, αυτός είναι ο εχθρός μας και ο αντίπαλός μας. Αν κάποιοι ξεχάσανε τι σημαίνει δεξιά, μας το θύμισε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ανέβασε στα 406 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος και αύξησε 50 δισ. το ιδιωτικό χρέος. Αυτές είναι οι επιτυχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει κι άλλες επιτυχίες, μοίρασε σε επιχειρήσεις 10 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Διαφθορά παντού, ένα ατέλειωτο διαφθορείο, σε ένα πλαίσιο αυταρχοποίησης της δημοκρατίας, με το μισό πολιτικό σύστημα υπό παρακολούθηση και την χώρα στην θέση 107 στην ελευθερία του Τύπου. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και τους λέμε ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες για την ζωή και την καθημερινότητά τους. Δεν ζητάμε μόνο μια πολιτική αλλαγή αλλά να φέρουμε αλλαγή στην ζωή τους».

Αναφέρθηκε και στο συμβόλαιο με την κοινωνία που παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες: «Εμείς καταθέσαμε προχθές ένα συμβόλαιο 11 άρθρων και καλούμε να το υπογράψουμε μαζί εμείς και ο δημοκρατικός ελληνικός λαός στις 21 Μαίου. Και θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα καλέσουμε την επομένη των εκλογών, τις προοδευτικές δυνάμεις για την συγκρότηση κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας. Γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με σταθερότητα και με μία κυβέρνηση μακράς πνοής. Τα άρθρα του συμβολαίου μας υπογραμμίζουν αυτό το τετράπτυχο: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Καλούμε τις προοδευτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το πρόγραμμα και να μας πούνε που διαφωνούν».

Απάντησε στις αιτιάσεις της κυβέρνησης για το κόστος του προγράμματος: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να το απαξιώσει και ενώ στοιχίζει 5,5 δισ. το εμφανίζει άλλοτε να κοστίζει 24, άλλοτε 74 και άλλοτε 80 δισ. ευρώ. Του απαντούμε, ακόμη και αν είναι έτσι εσείς δώσατε 50 δισ. σε ημέτερους μέσα σε ένα χρόνο και φοβάστε επειδή εμείς θα δώσουμε 80 δισ. στην κοινωνία σε τέσσερα χρόνια; Του απαντούμε ότι το σχέδιό μας κοστίζει τα μισά από όσα έδωσες σε ημετέρους τα τελευταία χρόνια».

Ακολούθως είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την ευκαιρία να κυβερνήσει για πρώτη φορά με το δικό του πρόγραμμα και δίχως την εποπτεία της τρόικας. «Είμασταν η μόνη κυβέρνηση που κυβέρνησε με εντιμότητα δίχως να αφήσει χρέος. Θέλω να δεσμευτώ ότι τα 11 άρθρα θα γίνουν πράξη γιατί τώρα ξέρουμε και μπορούμε. Φανταστείτε να είχαμε την δυνατότητα να δαπανήσουμε 50 δισ. αντί να μαζέψουμε 40 δχισ.».

Αναφέρθηκε σε άλλα στοιχεία του προγράμματός του λέγοντας: «Δέσμευσή μας είναι να στηρίξουμε την δημόσια υγεία και την δημόσια παιδεία, να ανασυστήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας και να δώσουμε κίνητρα στους γιατρούς να μείνουν στην χώρα». Αναφέρθηκε και στην ανάγκη να διαμορφωθεί δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα εξηγώντας: «Τα πρώτα 622 εκατ. ευρώ σε δάνεια από το Ταμείο Ανάπτυξης έχουν πάει σε 13 επιχειρήσεις βαθύπλουτων που μπορούν να δανειστούν αλλά τώρα έχουν χαμηλότερα επιτόκια. Ταυτόχρονα το 96% των επιχειρήσεων δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες. Γι αυτό λέμε δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα».

Φώτο: prevezanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μαρκόπουλος: Στη Εντατική ο σπουδαίος συνθέτης

Έδεσε τον επίδοξο εραστή της σε δέντρο και τον παράτησε στο δάσος

Πισπιρίγκου: Στο εδώλιο και για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας