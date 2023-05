Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας για ΚΚΕ: ο λαός μπορει να κάνει την έκπληξη και να...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολομέτωπη επίθεση στα άλλα κόμματα και στους αρχηγούς τους, εξαπέλυσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, σε προεκλογική ομιλία του, στην Λάρισα.

«Όλα τα μηνύματα από όλη την Ελλάδα λένε πως στις 21 Μαΐου, ο λαός μας μπορεί να κάνει την έκπληξη, φέρνοντας το ΚΚΕ πολύ πιο ψηλά. Ο λαός μας μπορεί να γυρίσει την πλάτη στα εκβιαστικά διλήμματα, μπορεί να αχρηστεύσει τις παγίδες που του στήνουν, μπορεί να φτάσει στην κάλπη με κριτήριο τις δικές του ανάγκες», τόνισε ο Γ.Γ της Κ.Ε του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λάρισα, κατά την διάρκεια της κεντρικής προεκλογικής του ομιλίας.

Ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τον ελληνικό λαό να βάλει μπροστά τις δικές του ανάγκες, σημειώνοντας πως οι ανάγκες αυτές «δεν χωράνε στο σύστημα του κέρδους και της εκμετάλλευσης, που όλοι τους υπηρετούν».

Παράλληλα μίλησε για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που έχασαν τη ζωή τους 57 άτομα και αναφέρθηκε στο σύνθημα "Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές".

«Αυτό το σύνθημα δεν δείχνει μόνο τους πραγματικούς ενόχους, αλλά και την πραγματική αιτία για ό, τι ζούμε» είπε ο γ.γ. του ΚΚΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση της ΝΔ πως «όλη αυτή την τετραετία, μετρούσε κέρδη και ζημιές για το κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, γι αυτό και πέρναγε το ένα αντιλαϊκό νομοσχέδιο μετά το άλλο». Παράλληλα επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τα κόμματα αυτά ότι στήριξαν τα νομοσχέδια της ΝΔ.

«Κέρδη και ζημιές μετρούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και στήριξαν κατά 50% ο πρώτος και κατά 70% το δεύτερο, τα νομοσχέδια της ΝΔ» σημείωσε.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα επιχειρήματα του κ. Μητσοτάκη σχετικά με τους ρυθμούς της ανάπτυξης της χώρας, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός κρύβει πως αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης «πάτησαν πάνω στα τσακισμένα εργατικά δικαιώματα και στο ξεζούμισμα των εργαζομένων».

«Εμείς όμως μετράμε τις ανάγκες των εργαζομένων! Γι' αυτό και μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα για πραγματική ενίσχυση των μισθών, την οποία μπορεί να επιβάλει μόνο το εργατικό κίνημα με την πάλη του και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας

Σε αυτό το μήκος κύματος, μίλησε για τις ανάγκη επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως αφετηρία για την αύξηση του κατώτερου μισθού πάνω από τα 850 ευρώ και με ταυτόχρονη επαναφορά των τριετιών - αιτήματα των εργατικών συνδικάτων. «Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι ένας εργαζόμενος με μια τριετία, θα δει τον μισθό του να αυξάνεται στα 935 ευρώ σήμερα και όχι το 2027 που υπόσχεται η ΝΔ» είπε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε :«Η πρότασή μας για αυξήσεις στους μισθούς είναι συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες προτάσεις του ΚΚΕ για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και χωρίς απλήρωτες υπερωρίες, με την επαναφορά της Κυριακής-αργίας. Είναι συνδεδεμένη με την πρόταση για ρήτρα αναπροσαρμογής των μισθών με βάση τον πληθωρισμό».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, κατηγορώντας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι «δεν λένε κουβέντα».

Μεταξύ άλλων ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ αναφέρθηκε στο δημόσιο σύστημα Υγείας, κατηγορώντας την ΝΔ ότι το έχει αφήσει αθωράκιστο, στοχεύοντας στην εμπορευματοποίηση της υγείας. Επίσης, αναφέρθηκε και στην ακρίβεια που βιώνει η ελληνική οικογένεια, λέγοντας ότι τα ελληνικά νοικοκυριά στενάζουν απο την ενεργειακή φτώχεια. Παράλληλα, κατηγόρησε την ΝΔ ότι με τα market pass κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, ενώ έστρεψε τα βέλη του στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «μοιράζονται την ίδια στρατηγική, γι αυτό και ψήφισαν μαζί με τη ΝΔ τη μονιμοποίηση των φόρων στην ενέργεια και στα καύσιμα».

«Κέρδη και ζημιές μετρούν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης, γι' αυτό και τα κυβερνητικά τους προγράμματα, θα έλεγε κανείς πως έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι», είπε.

Επίσης ο κ. Κουτσούμπας κάλεσε τον αγροτικό κόσμο της περιοχής «να σκεφτεί ότι υπεύθυνη για τη συνεχή μείωση του εισοδήματός του, είναι η πολιτική που εφαρμόστηκε διαδοχικά από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις στη χώρα μας» και τόνισε πως «ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ μαζί, υποστηρίζουν τον μονόπλευρο προσανατολισμό στην εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, που ωφελεί τους εμποροβιομήχανους».

Πιο συγκριμένα, κατηγόρησε τα τρία κόμματα ότι με την ψήφο τους στο τρίτο μνημόνιο κόπηκε η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης, ενώ αναφερόμενος στην ΚΑΠ, είπε πως με την τρέχουσα αναθεώρησή της, βάζει νέα εμπόδια στην επιβίωσή των αγροτών.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας και την εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, καλώντας τον ελληνικό λαό να στηρίξει το ΚΚΕ και να γυρίσει την πλάτη στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ «που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικού πολέμου».

Τέλος, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι ότι η μόνη αντισυστημική ψήφος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «ο λαός μας και ειδικά η νέα γενιά, έχει φέτος μια μεγάλη ευκαιρία: να μετρηθούν αυτοί και να βγουν λιγότεροι! Να μετρηθούμε εμείς και να βγούμε περισσότεροι!».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Αντεμβολιαστής χαστούκισε πρώην Πρωθυπουργό (βίντεο)

Έδεσε τον επίδοξο εραστή της σε δέντρο και τον παράτησε στο δάσος

Τσιτσιπάς: ο σκύλος του δάγκωσε παιδί που γύριζε από το σχολείο