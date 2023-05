Κοινωνία

Missing Kid Alert για εξαφάνιση 15χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 15χρονου. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη του; Μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 10χρονου από την Μύκονο.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

«Στις 04/05/2023, στις 14:05, εξαφανίστηκε από τον Νέο Λιμένα Μυκόνου ο Νικόλαος Κ., 15 ετών.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα, καθότι θα πήγαινε με φίλο του σε συναυλία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση, σήμερα, 05/04/2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Νικόλαος έχει καστανά μαλλιά και καστανόξανθα μάτια, έχει ύψος 1,62 και είναι 53 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο αμάνικο μπουφάν, γαλάζια φόρμα αθλητική και αθλητικά παπούτσια χρώματος χρυσαφί, μάρκας NIKE».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Αντεμβολιαστής χαστούκισε πρώην Πρωθυπουργό (βίντεο)

Έδεσε τον επίδοξο εραστή της σε δέντρο και τον παράτησε στο δάσος

Τσιτσιπάς: ο σκύλος του δάγκωσε παιδί που γύριζε από το σχολείο