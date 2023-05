Κοινωνία

Δυτική Αττική: Σπείρα έκλεβε μαγαζιά (εικόνες)

Ο τρόπος δράσης της συμμορίας και τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Συνελήφθησαν χθες 4 Μαΐου 2023, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, τρεις άντρες, ηλικίας 41, 38 και 31 ετών, ως μέλη συμμορίας που διέπραττε πλαστογραφίες και ληστείες υπό την απειλή όπλου, σε καταστήματα σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - συμμορία που διαπράττει πλαστογραφίες και ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ΄εξακολούθηση και από κοινού, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, τα τρία άτομα είχαν συστήσει συμμορία με συγκεκριμένη «επιχειρησιακή» δομή και διακριτούς ρόλους, και έχοντας προμηθευτεί τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (μοτοσικλέτες, κράνη μηχανής, πιστόλια, ασυρμάτους, επιχειρησιακό ρουχισμό κ.ά.) διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία:

της Δυτικής Αττικής στόχευαν σε καταστήματα με μεγάλα χρηματικά αποθέματα, όπως ζαχαροπλαστεία κατά τις εορταστικές μέρες και ανταλλακτήρια χρημάτων, τα οποία βρίσκονταν σε περιοχή

προσέγγιζαν τους υπαλλήλους των καταστημάτων και τους αιφνιδίαζαν αφαιρώντας τα χρηματικά ποσά, υποδυόμενοι διάφορους ρόλους, όπως διανομέας καφέ «delivery» ή διανομέας ταχυμεταφορών «courier»

κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους με κράνη μηχανής, σκούφο και μάσκες προστασίας κατά του κορωνοϊού, ενώ φορούσαν γάντια

εισέρχονταν στα καταστήματα με την απειλή πιστολιού και ακινητοποιώντας τους παθόντες, αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά

χρησιμοποιούσαν μοτοσυκλέτες μεσαίου κυβισμού για την μετάβαση και διαφυγή τους από τους χώρους διάπραξης των ληστειών, στις οποίες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν αντιγράψει από μοτοσικλέτες που πωλούνταν σε διαδικτυακό ιστότοπο.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι σφαιριδίων με γεμιστήρα κενού περιεχομένου

πιστόλι μικρού μεγέθους με καφέ λαβή

πλαστική θήκη μεταφοράς όπλου - πιστολιού με γεμιστήρα σφαιριδίων κενού περιεχομένου

χάρτινο σωληνάριο που περιείχε πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων και αμπούλα αέρος

σπρέι πιπεριού

υφασμάτινο κουτί διανομέα χρώματος μαύρο

δύο μοτοσικλέτες και κράνη μηχανής

πλήθος ενδυμάτων, υποδημάτων και αντικειμένων σχετικά με τη δράση της συμμορίας

το χρηματικό ποσό των 3.690 ευρώ

δύο χάρτινα τμήματα που περιέκλειαν δεσμίδες χρημάτων

χάρτινη συσκευασία με κάνναβη μικτού βάρους 0,05 γραμμαρίων και κονιορτοποιητής - τρίφτης κάνναβης.

Από το σύνολο της έρευνας εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις ληστειών σε κατάστημα και ανταλλακτήρια χρημάτων σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από τις οποίες μία σε απόπειρα, έχοντας καταφέρει να αφαιρέσουν 6.480 ευρώ, 4.131 αμερικάνικα δολάρια και 4.885 λίρες Αγγλίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

