Αθήνα: Νεκρός σε φλεγόμενο κτήριο

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας στο κέντρο της Αθήνας.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο σημείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 6, 2023

