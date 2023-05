Αθλητικά

Μέσι: Η “συγγνώμη” προς τους συμπαίκτες του

Το μήνυμα του Μέσι στα social media για το ταξίδι του που «φούντωσε» τα σενάρια.

Εν μέσω πάρα πολλών διαρροών και σεναρίων, αναφορικά με το μέλλον του, που έφτασαν μέχρι και στο ενδεχόμενο πρόωρης λύσης της συνεργασίας τους (με βάση δημοσίευμα της Parisien), ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε την Παρασκευή (5/5) να χαμηλώσει τους τόνους στην κόντρα του με την Παρί Σεν Ζερμέν που έφτασε στα άκρα μετά το ταξίδι του (χωρίς άδεια) στη Σαουδική Αραβία.

Ο «πούλγκα» ανέβασε ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα social media, στο οποίο ζήτησε συγγνώμη απ’ τους συμπαίκτες του στην Παρί και τόνισε πως περιμένει από τον σύλλογο για να δει πως θα πορευτεί μαζί του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μέσι στους λογαριασμούς του στα social media:

«Νόμιζα ότι θα είχαμε μια μέρα άδεια μετά το παιχνίδι, όπως συνέβαινε πάντα. Είχα οργανώσει αυτό το ταξίδι και δεν μπορούσα να το ακυρώσω. Το είχα ήδη ακυρώσει στο παρελθόν. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου και περιμένω τι θέλει να κάνει ο σύλλογος μαζί μου».

