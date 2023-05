Κόσμος

Σουδάν: Οι εμπόλεμες πλευρές ξεκινάνε συνομιλίες στο Ριαντ

Οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι θα συζητήσουν μόνο μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους και όχι το τέλος του πολέμου.

Οι εμπόλεμες πλευρές του Σουδάν αναμένονταν σήμερα να συναντηθούν στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για συνομιλίες, όπως ανακοίνωσαν το Ριάντ και η Ουάσιγκτον, ενώ διεθνείς μεσολαβητές ασκούσαν πιέσεις για να δοθεί τέλος σε μια σύγκρουση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους και έχει αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την έναρξη των «συζητήσεων προδιαπραγμάτευσης» μεταξύ του σουδανικού στρατού και της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF), και κάλεσαν τις δύο πλευρές να συμμετάσχουν με ενεργό τρόπο και να καταλήξουν σε κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Οι Δυνάμεις Ελευθερίας και Αλλαγής του Σουδάν (FFC), ενός πολιτικού σχηματισμού που έχει βασικό ρόλο στο διεθνώς υποστηριζόμενο σχέδιο για τη μετάβαση σε μια πολιτική διακυβέρνηση, επίσης χαιρέτισε τις συνομιλίες στη Τζέντα.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι έστειλαν εκπροσώπους στην Τζέντα χθες βράδυ. Οι ΔΤΥ δεν επιβεβαίωσαν άμεσα ότι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, αλλά και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι θα συζητήσουν μόνο μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους και όχι το τέλος του πολέμου.

