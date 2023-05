Υγεία - Περιβάλλον

Παιδική παχυσαρκία: Η Ελλάδα στους παγκόσμιους πρωταθλητές

Τα στοιχεία που τοποθετούν την Ελλάδα στους παγκόσμιους πρωταθλητές της παιδικής παχυσαρκίας.

«Παρά τη σχετική ενημέρωση από την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους παγκόσμιους πρωταθλητές της παχυσαρκίας ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Οι μέσοι δεκαοκτάχρονοι Έλληνες και Ελληνίδες παρουσιάζουν τα τελευταία 20 χρόνια μία αύξηση του βάρους τους κατά 15 και 7 κιλά αντίστοιχα, δηλαδή έχουν 2-4 κιλά περισσότερα σε σχέση με τους συνομήλικούς τους στην Αμερική, και 3-5 κιλά περισσότερα σε σχέση με άλλους ευρωπαίους».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γιάννης Κουτεντάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τ. προέδρος του Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς», προσθέτοντας: «Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των υπέρβαρων παιδιών και εφήβων θα γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι ενήλικες –με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην ατομική και δημόσια υγεία αλλά και με τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και εθνικές προεκτάσεις– γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου θα πρέπει να αποτελέσει κυβερνητική προτεραιότητα».

Ο ίδιος δεν παραλείπει να τονίσει με βάση μελέτες, πως «η παχυσαρκία έχει χαρακτηριστεί ως πανδημία που, προς το παρόν τουλάχιστον, παρουσιάζει ελάχιστα δείγματα ύφεσης. Για τους παχύσαρκους, η ποιότητα ζωής είναι μειωμένη αλλά και συντομότερη, αφού εμφανίζουν συχνότερα σημαντικές επιπλοκές υγείας, συγκρινόμενοι με άτομα φυσιολογικού βάρους. Διαβήτης, καρκίνοι στήθους και παχέος εντέρου, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, και, ιδιαίτερα, καρδιοαγγειακά νοσήματα είναι μερικές από τις ασθένειες που έχουν συνδεθεί με την παχυσαρκία.

Ακόμα και περιστατικά σεξουαλικής ανεπάρκειας έχουν τη βάση τους στην εν λόγω πάθηση».

Τι είναι όμως παχυσαρκία;

Ο κ. Κουτεντάκης απαντά πως «παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους στο ανθρώπινο σώμα, και από το 1948 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει εντάξει στον κατάλογο των παθήσεων». Μιλώντας για την εικόνα που παρουσιάζουν τα ελληνόπαιδα επισημαίνει πως «έχει βρεθεί ότι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας (υποκινητικότητα) εξηγεί περίπου το 65% των κρουσμάτων παχυσαρκίας τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια της χώρας και μόνο το 18-20% των κρουσμάτων αυτών έχουν συνδεθεί με την κακή διατροφή.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η μέση ημερήσια πρόσληψη ενέργειας (θερμίδες) αυξήθηκε στην Ευρώπη μόνο κατά περίπου 14% την περίοδο 1961-2012, ενώ στο ίδιο περίπου διάστημα η παχυσαρκία είχε αλματώδη αύξηση κατά 140%, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο παράγων “ανεπαρκή σωματική δραστηριότητα – άσκηση”, απόρροια του τρόπου ζωής των τελευταίων δεκαετιών, εύκολα εξηγεί την έξαρση της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για αύξηση της καθημερινής μέσης και έντονης σωματικής δραστηριότητας (εντός ή εκτός του σχολείου) των νέων κατά τουλάχιστον 1½ ώρα.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί προσθέτοντας πολλά μικρά διαστήματα σωματικής δραστηριότητας (περπάτημα στο σχολείο, ποδήλατο, αθλοπαιδιές) έτσι ώστε να καλυφθεί η δοσολογία των περίπου 1.800 θερμίδων την βδομάδα».

«Τέλος, Έλληνες ερευνητές προτείνουν τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης σε σχολεία για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας για τα παιδιά και τις οικογένειες τους, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικασίας εύκολου και έγκαιρου εντοπισμού των οικογενειών υψηλού κινδύνου για την παχυσαρκία και τα συνοδά της νοσήματα», τονίζει ο ίδιος.

