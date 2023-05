Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της στέψης

Αναλυτικά το πρόγραμμα της τελετής στέψης του βασιλιά Κάρολου σε ώρες Ελλάδος. Ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου (ώρες Ελλάδας).

9:30 π.μ. Ανοίγουν οι πόρτες του Αβαείου του Γουεστμίνστερ.

9:15 - 10:30 Οι πρώτοι προσκεκλημένοι της τελετής θα αρχίσουν να φτάνουν στα σημεία ελέγχου ασφαλείας που βρίσκονται δίπλα από το κοινοβούλιο στο Victoria Tower Gardens. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι πάνω από 850 εκπρόσωποι κοινοτήτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι περίπου 450 προσκεκλημένοι που έχουν λάβει μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους.

11:30 - 11:35 Αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι κυβερνήσεων προσέρχονται στο Αβαείο

11:45 Το Ιππικό αρχίζει να ετοιμάζεται για να συνοδεύσει την πομπή από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

12:20 - Η πομπή με τον Βασιλιά και την Βασίλισσα ξεκινά από το Παλάτι για το Αβαείο.

12:35 Μέλη της βασιλικής οικογένειας φτάνουν στην Δυτική Πύλη του Αβαείου του Γουεστμίνστερ.

12:53 Ο Βασιλιάς με τη σύζυγο του θα φτάσουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

12:54 Χτυπούν οι Καμπάνες του Αβαείου

1:00 Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ' και η σύζυγος του μπαίνουν στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ από τη Μεγάλη Δυτική Πύλη και ξεκινάει η ακολουθία της Στέψης.

2:00 μ.μ. Στέφεται βασιλιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα στέψει με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τον Βασιλιά Κάρολο Γ' . Πρόκειται για ένα στέμμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27κιλά.

Την ώρα αυτή θα χτυπήσουν οι καμπάνες του Αβαείου για 2 λεπτά και στρατιωτικά αγήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τις Βερμούδες αλλά και τα Πλοία στη Θάλασσα θα αποτείνουν χαιρετισμό με πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς.

3:00 μ.μ. Ολοκληρώνεται το τελετουργικό και ξεκινάει η Πομπή της Στέψης από το Αβαείο προς το Παλάτι αυτή τη φορά. Σε αυτή την πομπή θα συμμετέχουν και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

3:45 Ο βασιλιάς και η σύζυγος τους θα φτάσουν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ μέσω της Κεντρικής Πύλης όπου θα γίνουν δεκτοί από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας.

3:45 Ο βασιλιάς και η σύζυγος του θα μεταβούν στους κήπους του Παλατιού όπου στρατιωτικά αγήματα θα τους απευθύνουν χαιρετισμό.

4:30 Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και μέλη της βασιλικής οικογένειας θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι του παλατιού για να χαιρετίσουν το πλήθος και να παρακολουθήσουν τις προγραμματισμένες αεροπορικές επιδείξεις. ( Fly Past) Το παλάτι δεν έχει ανακοινώσει ποιοι ακριβώς θα εμφανιστούν στο μπαλκόνι. Το πιο πιθανό είναι πως θα βγουν μόνο εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταδώσει, λεπτό προς λεπτό, όλο το παρασκήνιο από το Αββαείο του Westminster και το παλάτι του Buckingham, σε συνεχή ροή με ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους στην Αθήνα και το Λονδίνο, αναλυτές και ρεπορτάζ για τη διαδοχή και τις κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μαρία Σαράφογλου και ο Νικόλας Βαφειάδης στο στούντιο στην Αθήνα, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισάακ Καρυπίδης και ο απεσταλμένος στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου Θάνος Κλωνόπουλος καταγράφουν την αλλαγή σελίδας για την Κοινοπολιτεία, με τη βοήθεια του αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητή Κωνσταντίνου Φίλη.

Το τελετουργικό, το πρωτόκολλο και την παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων της ιστορικής στέψης σχολιάζουν ο συγγραφέας και εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης, η δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη και η Fashion Features Director της Vogue Greece, Έλις Κις.

