Τσαβούσογλου: Η Δύση θέλει τον Κιλιτσντάρογλου γιατί τον ελέγχει

Τι απάντησε στις αιχμές της αντιπολίτευσης για τα «στρατικοποιημένα ελληνικά νησιά» στο Αιγαίο.

Στα ελληνοτουρκικά, επαναφέροντας ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, αλλά και στα δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενόψει των τουρκικών εκλογών αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απαντώντας σε χθεσινές δηλώσεις του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και διατηρώντας την επιθετική ρητορική που έχει υιοθετήσει τις τελευταίες ημέρες το στρατόπεδο Ερντογάν.

Στο πρώτο πεδίο, ο Τούρκος ΥΠΕΞ, με αφορμή τα όσα είπε ο επικεφαλής της αντιπολιτευτικής συμμαχίας («ο Ερντογάν δεν έκανε τίποτα για τα νησιά που στρατιωτικοποιεί η Ελλάδα»), ανέφερε:

«Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί συνεχεία. Κάνει ένα κανονικό βήμα, σου λέει γιατί το έκανες. Προκαλείται κάποια ένταση, σου λέει γιατί υπάρχει ένταση. Στα ζητήματα του Αιγαίου, υπάρχει το θέμα του καθεστώτος των αποστρατιωτικοποιμένων νησιών, τα νησιά και οι νησίδες, όπως και ο εναέριος χώρος. Το έχω πει στην ομιλία μου στο Κοινοβούλιο, έχω ζητήσει ραντεβού από τον κ. Κιλιτσντάρογλου, αλλά αρνήθηκε».

Όσον αφορά τα δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης (Economist, Washington Post), που προκάλεσαν χθες και την οργισμένη αντίδραση του Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου έκανε λόγο για έξωθεν προσπάθεια «ελέγχου της Τουρκίας», προσθέτοντας μάλιστα πως «το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν και απέναντι στον Ορμπάν».

«Αυτοί στο εξωτερικό θέλουν την Τουρκία να είναι αδύναμη και ανίσχυρη και όσοι θέλουν να ελέγχουν την Τουρκία σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, βάζουν αυτούς τους τίτλους και τα πρωτοσέλιδα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

«Δεν μπορούν να μας έχουν υπό τον έλεγχό τους και θέλουν να φέρουν στην εξουσία την αντιπολίτευση την οποία την ελέγχουν. Το ίδιο επιχείρησαν να κάνουν και στην Ουγγαρία, απέναντι στον Ορμπάν. Ένωσαν 6 κόμματα με εντελώς διαφορετικές πολιτικές».

