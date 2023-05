Κόσμος

Κάρολος Γ': Η τελετή στέψης του Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο Λονδίνο είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Υψηλές προσωπικότητες στο Αββαείο του Ουέστμινιστερ και χιλιάδες κόσμου υπό βροχή για τον Κάρολο και την Καμίλα.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1 θα μεταδώσει, λεπτό προς λεπτό, όλο το παρασκήνιο από το Αββαείο του Westminster και το παλάτι του Buckingham, σε συνεχή ροή με ζωντανές συνδέσεις, καλεσμένους στην Αθήνα και το Λονδίνο, αναλυτές και ρεπορτάζ για τη διαδοχή και τις κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μαρία Σαράφογλου και ο Νικόλας Βαφειάδης στο στούντιο στην Αθήνα, ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισάακ Καρυπίδης και ο απεσταλμένος στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου Θάνος Κλωνόπουλος καταγράφουν την αλλαγή σελίδας για την Κοινοπολιτεία, με τη βοήθεια του αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, καθηγητή Κωνσταντίνου Φίλη.

Το τελετουργικό, το πρωτόκολλο και την παρουσία των υψηλών προσκεκλημένων της ιστορικής στέψης σχολιάζουν ο συγγραφέας και εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης, η δημοσιογράφος Χριστίνα Πολίτη και η Fashion Features Director της Vogue Greece, Έλις Κις.

Στις 2:00 μ.μ. Στέφεται βασιλιάς. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι θα στέψει με το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τον Βασιλιά Κάρολο Γ' . Πρόκειται για ένα στέμμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27κιλά.

Ο σχεδιασμός της τελετής στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ έγινε με τέτοιον τρόπο ώστε να συνδυάσει το παραδοσιακό τελετουργικό, που χρονολογείται εδώ και σχεδόν μια χιλιετία, με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της σύγχρονης Βρετανίας, όπως επισημαίνουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Παρουσία περίπου 100 αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος Γ’ θα στεφθεί επισήμως βασιλιάς στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα. Η σημερινή τελετή θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη συμμετοχή πνευματικών ηγετών από διαφορετικές θρησκείες με στόχο να αντανακλάται η ποικιλομορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας. Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος ως μονάρχης είναι ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας και φέρει τον τίτλο «Υπερασπιστής της Πίστεως», έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να υπερασπιστεί όλες τις θρησκείες. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, για πρώτη φορά σε τελετή στέψης ο βασιλιάς θα προσευχηθεί για ευλογία σε όλους ανεξαρτήτως θρησκείας και πεποιθήσεων. Επισημαίνεται εξάλλου ότι εκείνοι που θα παρουσιάσουν τα ιστορικά κειμήλια στον βασιλιά – συμπεριλαμβανομένων των σκήπτρων, της σφαίρας, του δακτυλιδιού και του κουταλιού για τη στέψη – «θα αντανακλούν επίσης την ποικιλομορφία της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αντιδιαστολή με όσα συνέβησαν πριν από 70 χρόνια». Η αγάπη του βασιλιά για τη φύση θα αντανακλάται στον μανδύα της συζύγου του, Καμίλα, η οποία θα στεφθεί βασίλισσα. Ο βασιλικός μανδύας θα απεικονίζει διαφορετικά είδη φυτών, σκαθάρια και μέλισσες.

