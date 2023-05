Πολιτική

Βαρουφάκης: Το “Όχι” στο δημοψήφισμα ήταν σταθμός στην παγκόσμια Ιστορία της Αριστεράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το πρόγραμμα μας των 100 ημερών είναι η μόνη ρεαλιστική πολιτική, ώστε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αναπνεύσουν», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

«Πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα από το "πρόγραμμα 100 ημερών" του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, είναι δύσκολο να υπάρξει», σημειώνει ο Γιάνης Βαρουφάκης σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» και προσθέτει: «Στην πραγματικότητα, η μόνη ρεαλιστική πολιτική, ώστε επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αναπνεύσουν, είναι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η δραστική μείωση του ΦΠΑ, και όλα εκείνα που προβλέπει το "πρόγραμμα 100 ημερών" του ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη».

Υποστηρίζει, επίσης, ότι «διακαώς» τον ενδιαφέρει η κυβέρνηση που θα προκύψει από την κάλπη της 21η Μαΐου, ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι ο πολιτικός σχηματισμός του οποίου ηγείται, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει την πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει κάποιο Υπουργείο «σε μια συγκυβέρνηση χωρίς κοινό πρόγραμμα και χωρίς προετοιμασμένο λαϊκό μέτωπο». Επανατοποθετείται δε, στις διαφορές των δύο μεγαλύτερων κομμάτων και αναγνωρίζει, τώρα, ότι «και βέβαια δεν πιστεύω ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι ίδιοι».

Αναφέρεται, όμως, και στα γεγονότα του 2015 και όσα ακολούθησαν: «Όταν πλέον οι δρόμοι μας (σ.σ. με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ) χώρισαν το βράδυ του δημοψηφίσματος, παρέμεινα ενεργός πολιτικά, αλλά, όπως θα θυμάστε, δεν έσπευσα να δημιουργήσω κόμμα. Περίμενα δίνοντας ευκαιρίες τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της Αριστεράς να τιμήσουν εκείνο το μεγαλειώδες «Όχι», ένα σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της Αριστεράς. Το βήμα για την ίδρυση του ΜέΡΑ25 το κάναμε, μόνο όταν ήταν πλέον εμφανές, στις αρχές του 2018, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έβαινε ολοταχώς προς τη μονιμοποίηση της φυλακής χρέους και το 4ο Μνημόνιο, το οποίο μάλιστα θα ονόμαζε με οργουελιανό τρόπο, "Μεταμνημόνιο"».

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Σμύρνη: Το “Αναντολού” έδεσε κάβους και περιμένει... επισκέπτες (εικόνες)

Τρίκαλα: 15χρονη μαθήτρια σε σχολική εκδρομή πέθανε σε νυχτερινό κέντρο

Εύβοια: Κατέληξε μετά από 1 μήνα στη ΜΕΘ ο 23χρονος που γλίστρησε στο μπάνιο