Super League: Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα αναβολής της αγωνιστικής λόγω κορονοϊού

Αποδεκατισμένη η ομάδα του Παναθηναϊκού, καθώς έχουν βρεθεί στις τάξεις της ομάδας 24 κρούσματα, με τα 13 εξ αυτών να είναι σε παίκτες.

Άνω-κάτω το πρωτάθλημα και η κρίσιμη προτελευταία αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτημα αναβολής της αγωνιστικής, αφού υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ομάδα με επιδημία κορονοϊού που έχει ξεσπάσει, με περισσότερα από 24 κρούσματα να έχουν βρεθεί στις τάξεις της ομάδας. Τα 13 εξ' αυτών είναι σε παίκτες και τα δέκα σε μέλη του σταφ της ομάδας, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Υπ' αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατον οι «πράσινοι» να παρουσιάσουν μία πλήρης ομάδα για να αγωνιστούν στο «Γ.Καραϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό κι έτσι αποφάσισαν να καταθέσουν αίτημα να μην διεξαχθεί το αιώνιο ντέρμπι την Κυριακή πατώντας σε άρθρο του ΚΑΠ, που δίνει την δυνατότητα σε μία ομάδα να κάνει τέτοιο αίτημα προκειμένου να μην διεξαχθεί το παιχνίδι της. Αν αυτό γίνει δεκτό, θα ακυρωθεί φυσικά και ολόκληρη η αγωνιστική.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, την απόφαση για ενδεχόμενη αναβολή μπορεί να την πάρει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του συνεταιρισμού. Επειδή όμως το θέμα είναι... ευαίσθητο και πρέπει να περάσουν 24 ώρες από την κατάθεση του αιτήματος, αύριο θα γίνει έκτακτο Δ.Σ της Λίγκας για να ληφθεί σχετική απόφαση. Για αυτή χρειάζεται απλή πλειοψηφία.

