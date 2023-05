Αθλητικά

Super League: Αναβλήθηκε η 9η αγωνιστική των play off

Η αναβολή αποφασίστηκε από την διοργανώτρια Αρχή μετά το αίτημα του Παναθηναϊκού που μετράει δεκάδες κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα.

H Superleague ανακοίνωσε πως δεν θα διεξαχθεί η 9η αγωνιστική των play-offs της Stoiximan Superleague την Κυριακή (07/05-20:00), όπως είχε αρχικά οριστεί, λόγω του αιτήματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανακοίνωσε δεκάδες κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα.

Το πιθανότερο σενάριο θέλει την αγωνιστική αυτή να διεξάγεται την προσεχή Τρίτη (09/05), οπότε δεν θα χρειαστεί πιθανότατα να επανοριστεί και η τελευταία 10η αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 14 Μαΐου.

Η τελική απόφαση για την ημέρα διεξαγωγής θα γίνει στο αυριανό ΔΣ της Superleague στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Superleague:

Ανακοινώνεται ότι δυνάμει απόφασης του Προέδρου και της Αναπληρώτριας Προέδρου του Δ.Σ., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΚΑΠ, αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της της 9ης αγωνιστικής των Playoffs του Πρωταθλήματος ανδρών που είχαν οριστεί για την 7η Μαΐου 2023 και ώρα 20:00.

