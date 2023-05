Κόσμος

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με λαμπρότητα και με τον χαιρετισμό στα πλήθη απο το μπλακόνι του Μπάκιγχαμ, ολοκληρώθηκε η στέψη του βασιλά Καρόλου Γ' και της βασίλισσας Καμίλα.

Μετά την ολοκλήρωση της στέψης του, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ', μαζί με την βασίλισσα Καμίλα, επέστρεψαν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ως είθισται, το βασιλικό ζεύγος, απηύθηνε χαιρετισμό στο πλήθος, από το μπαλκόνι των ανακτόρων, με την υπόλοιπη οικογένεια στο πλευρό τους, χωρίς όμως τον γιο του, πρίηκιπα Χάρι, ενώ στις απουσίες από την οικογενειακή φωτογραφία στο μπαλκόνι, προεμτράται και ο πρίγκιπας Άντριου, του οποίου το όνομα, συμπεριελήφθη σε σκάνδαλο.

Το βασιλικό ζεύγος έφτασε στο Μπάκιγχαμ μέσα στη Χρυσή Άμαξα, ενώ συνοδευόταν και από άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι η στέψη του βασιλιά Καρόλου, ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική πομπή εδώ και 70 χρόνια καθώς σε αυτή συμμετείχαν 19 στρατιωτικές μπάντες, 250 άλογα, 4.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εκπροσωπήθηκαν 33 χώρες της Κοινοπολιτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, τα στρατεύματα συγκεντρώθηκαν στον κήπο των Ανακτόρων, όπου απηύθυναν χαιρετισμό στον βασιλιά.

Εντυπωσιακή ήταν και η στιγμή που οι Red Arrows προς τιμήν του νέου βασιλικού ζεύγους, πέταξε σε σχηματισμό με τα χρώματα της σημαίας της Μεγάλης Βρετανίας.

The Royal Air Force's famous Red Arrows fly over a rainy Buckingham Palace, ending a brief and slimmed down display.



Follow live updates: https://t.co/w3D1TEF9U9 pic.twitter.com/JThiZ9XJmb — CNN (@CNN) May 6, 2023

Δεν έλειψαν όμως και οι αντιδράσεις πολιτών που τάσσονται κατά της μοναρχίας και κατά συνέπεια της στέψης του Καρόλου. Έτσι, διαδήλωση αντιβασιλικών Βρετανών έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της στέψης, που φώναζαν "not my King", μη αναγνωρίζοντας έτσι τον Κάρολο ως Βασιλιά.

Not my king!"



Anti-monarchy protesters chanted and booed as King Charles III's procession passed Trafalgar Square in London ahead of the coronation ceremony. #NotMyKing #CharlesIII #KingCharles #Coronation pic.twitter.com/9uTSUERHTd — CBKNEWS (@CBKNEWS121) May 6, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Γιώργος Λιάγκας και Νατάσσα Θεοδωρίδου για το βίντεο κλιπ τους και... όχι μόνο (βίντεο)

Τσαβούσογλου: Η Δύση θέλει τον Κιλιτσντάρογλου γιατί τον ελέγχει

Εύβοια: Κατέληξε μετά από 1 μήνα στη ΜΕΘ ο 23χρονος που γλίστρησε στο μπάνιο